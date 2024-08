В США вышла в свет книга азербайджанского профессора

В США вышла в свет книга нашего соотечественника.

Как сообщает в среду Day.Az, информацию об этом распространил Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что книга живущего в Соединенных Штатах Америки активиста диаспоры, ученого азербайджанского происхождения, шумеролога, профессора Тариеля Азертюрка "GENESIS OF THE SUMERIAN AND ETRUSCAN TURKS AND THEIR LANGUAGE" ("Происхождение шумерских и этрусских тюрок и их языка") вышла в издательстве "iUniverse".

В издании рассказывается о происхождении шумерских и этрусских тюрков и их языка. Основываясь на Вавилонской клинописи, которой не менее 7 тысяч лет, и итальянской этрусской письменности, которой не менее 5 тысяч лет, приводятся доказательства того, к каким корням восходит азербайджанский народ. В книге впервые собраны турецкие переводы этрусских надписей.

Книгу можно приобрести в интернете, перейдя по ссылке http://surl.li/xtcduz

Отметим, что книга ученого "Генезис тюрка и тюркского языка (на основе клинописи)", ранее в 2017 году называвшаяся "Золотой книгой тюрка", была издана в Кыргызстане.