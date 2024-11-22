На этой дороге электронные весы путают водителей

Электронные весы, установленные на дороге Баку-Губа, не соответствуют стандартам, что является одной из причин частых аварий в этом районе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, с таким заявлением выступили водители.

Недовольство вызвали электронные весы, установленные для измерения массы груза, перевозимого грузовыми автомобилями, на участке автодороги, проходящей через Шабранский район.

Жители сообщают, что нарушена ровность дорожного покрытия. Это приводит к повреждениям автомобилей и увеличивает количество аварий. По утверждениям, в дождливую погоду эта часть дороги становится особенно скользкой.

Кроме того, повреждена дорога на 121-м км автомобильной дороги Баку-Губа. Трещины и выбоины на дороге становятся причиной происшествий.

В профильном ведомстве прокомментировали проблему электронных весов на дороге: "Аварии в зоне установки электронных весов являются необоснованными. Там зафиксировано всего одно дорожно-транспортное происшествие, которое произошло по вине водителя. Работы на этой дороге проводились в полном соответствии с нормами, и никаких дополнительных мер предпринимать не планируется.".

Также было заявлено, что восстановительные работы по устранению выбоин планируется провести на других участках трассы. Работы начнутся, как только будут выделены необходимые финансовые средства.

Day.Az представляет видеоматериал, подготовленный телеканалом Xəzər TV:

