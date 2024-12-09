МЧС обратилось к населению

Исследования показывают, что неисправности в электро- и газовых приборах, а также небрежность и отсутствие контроля являются основными причинами пожаров и взрывов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана к населению.

Отмечено, что несмотря на проводимую министерством массовую разъяснительную работу, к сожалению, некоторые граждане, физические и юридические лица, продолжают пренебрегать правилами безопасности, что, в свою очередь, приводит к трагическим последствиям, наносящим ущерб жизни и здоровью людей, а также имуществу и инфраструктуре.

С учетом того, что в холодные месяцы повышается спрос на электрические и газовые обогревательные устройства, что увеличивает риск пожаров и взрывов, МЧС снова напоминает населению о необходимости соблюдать следующие важные правила безопасности:

Не использовать неисправные и не соответствующие стандартам электрические и газовые устройства и оборудование;

Электро- и газовые приборы должны всегда находиться в исправном состоянии;

Установку и ремонт электрических и газовых сетей следует доверять только специалистам;

Не перегружать электрические проводки и удлинители;

Электрические и газовые устройства не должны использоваться детьми и должны находиться под постоянным контролем;

Не хранить легко воспламеняющиеся материалы в квартире, на балконе и в лестничных клетках;

Не оставлять электрические и газовые устройства включенными, покидая жилье;

При входе в квартиру не включать свет, не запускать электрические и газовые устройства и не использовать открытое пламя, если не убедились, что нет утечек газа. В случае запаха газа необходимо немедленно открыть окна и двери, перекрыть подачу газа и вызвать специалиста;

Не выбрасывать не потушенные спички и окурки в мусорное ведро или на балкон.

Соблюдение этих простых, но очень важных правил безопасности поможет предотвратить возможный ущерб для жизни, здоровья и имущества!

Помните: игнорирование правил - угроза вашей жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!