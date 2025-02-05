Как гибкий график работы повлияет на пробки в Баку?

В рамках новой "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы" рассматривается внедрение гибкого графика работы для государственных учреждений, а также образовательных и медицинских организаций.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сюжете Xəzər Xəbər.

Как отметила председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов, опыт развитых стран показывает, что корректировка времени начала рабочего дня способствует уменьшению загруженности дорог и снижению транспортных заторов.

Он предлагает начать работу в государственных структурах раньше, чем в частных компаниях, с разницей минимум в один-два часа. Такой шаг поможет равномерно распределить пассажиропоток и уменьшить время, которое граждане тратят в пробках.

При этом, по его словам, изменение графика должно быть частью комплексного подхода и потребует тщательной проработки.

"Важно создать рабочую группу, провести анализ ситуации, определить предприятия, для которых подобное регулирование будет наиболее целесообразным", - отметил Мамедов.

Он считает, что в первую очередь нововведение следует применять в крупных организациях с численностью сотрудников от 100 человек, при этом учитывая позицию работодателей.

При этом он подчеркнул, что частные компании не должны подвергаться вмешательству, однако Кабинет министров Азербайджана вправе внедрить изменения для государственных структур. По мнению Мамедова, переход на гибкий график позволит разгрузить дороги в часы пик и сделать передвижение по городу более комфортным.

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