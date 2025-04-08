В Баку приостановлена работа известного дома торжеств

В ходе проверки, проведённой сотрудниками Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), в банкетном зале "Мона Лиза", который принадлежит ООО Avşarlar и расположен на улице Юсифа Везира Чеменземинли в Наримановском районе Баку, были выявлены серьёзные нарушения.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на АПБА, в ходе осмотра кухни и зала, где проводилось свадебное мероприятие, инспекторы обнаружили спиртные напитки с признаками подделки. Алкоголь был разлит кустарным способом, не имел документов, подтверждающих качество и безопасность, и продавался под маркой "Онегин". Продукция была изъята до того, как могла быть предложена гостям, а её образцы направили на лабораторное исследование для оценки соответствия стандартам безопасности.

Также в заведении нашли просроченные мясные изделия, маринады и сыры, не имеющие упаковок и сопроводительных документов. Проверка выявила и серьёзные санитарные нарушения: в холодильных камерах, где хранились мясо, овощи и алкоголь, имелись ржавые поверхности и крючки, нарушена изоляция водопроводных и канализационных труб в производственных и складских помещениях. Кроме того, безалкогольные напитки располагались прямо под трубами, отсутствовала система вентиляции, потолки в зонах приготовления еды и на складах были повреждены, разделочные доски не очищались должным образом, а персонал не проходил гигиеническую подготовку и не был обеспечен необходимыми условиями, включая раздевалку.

По результатам проверки в отношении владельца объекта составлен административный протокол и выданы обязательные предписания по устранению нарушений. В настоящее время проводится дополнительное расследование.