ВС Азербайджана провели учения

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в азербайджанской армии состоялись тактические учения, проводившиеся с применением новой оперативной концепции, с учетом современных боевых методов, и адаптированные к условиям реального боя.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава понаблюдали за ходом учений с боевой стрельбой.

Министру обороны было доложено о том, что задействованными в учениях беспилотными летательными аппаратами различного назначения ведется разведка местности, оперативно передаются в центр боевого управления данные о дислокации целей условного противника и передвижении бронетехники.

Согласно сценарию учений, до наступления артиллерийскими подразделениями и средствами авиации были нанесены удары по сосредоточенным резервам и живой силе условного противника, обеспечено открытие проходов через минные поля.

В ходе учений были выполнены действия по эвакуации личного состава на вертолетах, заманиванию в засаду и обезвреживанию колонны условного противника, а также захвату опорных пунктов.

Отметим, что цель тактических учений состояла в совершенствовании навыков принятия командирами оперативных решений в соответствии с новой оперативной концепцией, разработанной с учетом современных методов ведения боя, а также умений управления подразделениями во взаимодействии, улучшении их теоретических и практических навыков.