Определились соперники "Карабаха" в групповом этапе Лиги Европы
Сегодня в Монако прошла жеребьевка групповой стадии Лиги Европы по футболу сезона 2018/19.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам жребия, азербайджанский "Карабах" попал в группу E вместе с "Арсеналом" (Англия), "Спортингом" (Португалия) и "Ворсклой" (Украина).
Отметим, что перед стартом жеребьевки на сцену вывел кубок Лиги Европы ветеран азербайджанского футбола Вели Гасымов, являющегося послом финала турнира, который пройдет 29 мая 2019 года в Баку.
Состав всех групп
Группа A: "Байер" (Германия), "Лудогорец" (Болгария), "Цюрих" (Швейцария), АЕК (Кипр).
Группа B: "Зальцбург" (Австрия), "Селтик" (Шотландия), "РБ Лейпциг" (Австрия), "Русенборг" (Норвегия).
Группа C: "Зенит" (Россия), "Копенгаген" (Дания), "Бордо" (Франция), "Славия" (Прага, Чехия).
Группа D: "Андерлехт" (Бельгия), "Фенербахче" (Турция), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Спартак" (Трнава, Словакия).
Группа E: "Арсенал" (Англия), "Спортинг" (Португалия), "Карабах" (Азербайджан), "Ворскла" (Украина).
Группа F: "Олимпиакос" (Греция), "Милан" (Италия), "Бетис" (Испания), "Дюделанж" (Люксембург).
Группа G: "Вильярреал" (Испания), "Рапид" (Австрия), "Спартак" (Москва, Россия), "Рейнджерс" (Шотландия).
Группа H: "Лацио" (Италия), "Марсель" (Франция), "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия), "Аполлон" (Кипр).
Группа I: "Бешикташ" (Турция), "Генк" (Бельгия), "Мальме" (Швеция), "Сарпсборг" (Норвегия).
Группа J: "Севилья" (Испания), "Краснодар" (Россия), "Стандард" (Бельгия), "Акхисар Беледийеспор" (Турция).
Группа K: "Динамо" (Киев, Украина), "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция), "Яблонец" (Чехия).
Группа L: "Челси" (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), "МОЛ Види" (Венгрия).
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