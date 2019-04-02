Сын Шумахера впервые сел за руль болида «Формулы-1»
Немецкий автогонщик Мик Шумахер дебютировал за рулем болида "Формулы-1" на тестах в Бахрейне. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Sky Sports.
20-летний пилот выполнил 12 кругов за рулем SF 90. Сын семикратного чемпиона "Формулы-1" присоединился к команде Ferrari в январе. 31 марта Шумахер дебютировал в "Формуле-2", заняв шестое место по итогам заезда в Бахрейне.
Шумахер - чемпион европейской "Формулы-3". Спортсмен ранее не скрывал желания попробовать силы в главном чемпионате.
Отец Шумахера известен по выступлениям за Ferrari. В декабре 2013-го Микаэль Шумахер упал во время катания на горных лыжах и получил черепно-мозговую травму. Спортсмен впал в кому, перенес несколько операций и с сентября 2014-го проходит курс реабилитации на вилле на берегу Женевского озера.
Семья немецкого гонщика не раскрывает подробностей состояния его здоровья, однако в декабре появились слухи, что Шумахер может самостоятельно дышать. В феврале СМИ сообщили о том, что Шумахера видели на семейном отдыхе на Майорке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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