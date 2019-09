На Национальной арене гимнастики в рамках Чемпионата мира по художественной гимнастике состоялась встреча с азербайджанской гимнасткой, неоднократным призёром чемпионатов мира и Европы в личном и командном первенстве Алией Гараевой, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Юные гимнастки, их родители и болельщики разных возрастов с удовольствием пообщались со спортсменкой, сделали памятные фотографии и получили автографы.

Алия Гараева рассказала о важных соревнованиях, в которых участвовала, поделилась опытом с юными спортсменками. Встреча прошла в теплой, дружеской атмосфере.

Отметим, что 37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в столице Азербайджана 16-22 сентября. В Чемпионате в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны.

Гимнастки выступают как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. Будут также названы имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020.

Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

Азербайджан на соревнованиях представляют девять спортсменок. В индивидуальной программе это Зохра Агамирова, Вероника Гудис, Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.

