Организация Чемпионата мира в Баку произвела на участниц команды Казахстана в групповых упражнениях наилучшие впечатления. Об этом гимнастки сказали в субботу Trend после выступления на 37-м Чемпионате мира по художественной гимнастике, передает Day.Az.

"Чемпионат организован на высшем уровне. В Баку всегда прекрасная организация соревнований, мне нравится выступать здесь, обязательно приедем еще. Азербайджанские болельщики активные, их поддержка всегда важна для нас", - сказала казахстанская гимнастка Даяна Жакупова.

По словам другой участницы команды - Регины Султановой, Чемпионат мира - самый главный старт в этом году: "Мы к нему усердно готовились. На соревнования приехали с боевым настроем".

Казахстанская спортсменка также сказала, что если будет свободное время, то она планирует совершить прогулку по городу.

"В этот визит пока не удалось прогуляться по Баку, а в прошлый - были на экскурсии в Старом городе (прим. - Ичери шехер), там очень красиво", - добавила Султанова.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября. В Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата - "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!