В Национальной арене гимнастики в Баку определились команды-финалисты 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях с 5 мячами, сообщает в субботу Trend.

В финал прошли команды - Россия (30.000 балла), Болгарии (29.200 балла), Японии (29.200 балла), Беларуси (28.400 балла), Украины (28.250 балла), Италии (27.800 балла), Израиля (27.450 балла) и Китая (27.150 балла).

Команда Азербайджана в финал групповых упражнениях с 5 мячами не прошла с результатом 26.400 балла она заняла девятую позицию.

37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку проходит в Национальной арене гимнастики с 16-22 сентября. На Чемпионате мира в Баку участвуют более 300 гимнасток из 61 страны мира.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры-2020. Девиз Чемпионата "Сказки воплотятся в жизнь" ("Fairy Tales will come to life").

