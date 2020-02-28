В швейцарском Ньоне в пятницу состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.  

Day.Az представляет полные результаты жеребьёвки этой стадии:

"Истанбул" - "Копенгаген" 

"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" 

"Рейнджерс" - "Байер"

"Вольфсбург" - "Шахтёр"

"Интер" - "Хетафе"

"Севилья" - "Рома"

"Айнтрахт" или "Зальцбург" - "Базель"

"ЛАСК" - "Манчестер Юнайтед"

Напомним, что первые матчи состоятся 12 марта, ответные - 19 марта.

Абдул Керимханов