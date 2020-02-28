https://news.day.az/sport/1207293.html Турецкий «Истанбул Башакшехир» встретится с «Копенгагеном» в 1/8 Лиги Европы
Турецкий «Истанбул Башакшехир» встретится с «Копенгагеном» в 1/8 Лиги Европы
В швейцарском Ньоне в пятницу состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
Day.Az представляет полные результаты жеребьёвки этой стадии:
"Истанбул" - "Копенгаген"
"Олимпиакос" - "Вулверхэмптон"
"Рейнджерс" - "Байер"
"Вольфсбург" - "Шахтёр"
"Интер" - "Хетафе"
"Севилья" - "Рома"
"Айнтрахт" или "Зальцбург" - "Базель"
"ЛАСК" - "Манчестер Юнайтед"
Напомним, что первые матчи состоятся 12 марта, ответные - 19 марта.
Абдул Керимханов
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