Назван лучший футболист за последние 25 лет

Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим футболистом за последние 25 лет по версии журнала Four Four Two. Рейтинг, в который вошли 25 игроков, опубликован на сайте журнала, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В рейтинг вошли футболисты, которые выходили на поле с момента выхода первого номера журнала в 1994 году.

"Месси забил 603 гола в 687 играх за "Барселону", но такая статистика всегда кажется немного заниженной, когда речь идет о его влиянии на игру", - говорится в сообщении.

Второе место в рейтинге занял португальский форвард Криштиану Роналду, выступающий за итальянский "Ювентус", третьим стал француз Зинедин Зидан, завершивший карьеру в 2006 году.

Места с 4-го по 25-е заняли бразильцы Роналдо, Роналдиньо, француз Тьерри Анри, испанцы Хави, Андрес Иньеста, итальянцы Паоло Мальдини, Роберто Баджо, бразилец Ривалдо, итальянец Фабио Каннаваро, валлиец Райан Гиггз, бразилец Кака, англичанин Уэйн Руни, португалец Луиш Фигу, аргентинец Габриэль Батистута, француз Эрик Кантона, хорват Лука Модрич, испанцы Серхио Бускетс, Рауль, англичанин Пол Скоулз, бразилец Ромарио, испанец Серхио Рамос и итальянец Джанлуиджи Буффон.

Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча". В составе "Барселоны" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл 10 чемпионатов Испании и шесть Кубков Испании.

Вместе со сборной Аргентины в 2008 году Месси стал победителем летних Олимпийских игр.