Месси стал «Чемпионом мира»

Футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил награду Champion for Peace of the Year, которая вручается спортсмену, проявившему активное участие в деятельности по достижению мира, справедливости и социальной интеграции.

"Через свой фонд Месси продвигает образование и социальную интеграцию для обездоленных детей со всего мира", - говорится на сайте организации Peace and Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В текущем сезоне чемпионата Испании аргентинец провел 12 матчей, забив пять мячей.