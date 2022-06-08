Азербайджанские пловцы выступят в международном турнире в Хорватии

Сборная Азербайджана по плаванию в составе 11 человек отправилась в хорватский город Дубровник для участия в международном турнире Golden Orlando, который пройдет с 9 по 13 июня.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанской федерации плавания, соревнования имеют важное значение для членов национальной команды, которая представит нашу страну на Играх исламской солидарности в Турции в плане утверждения квалификационного времени. В международном турнире Golden Orlando примут участие спортсмены различной возрастной категории из ряда стран мира. Соревнования пройдут под флагом Международной федерации плавания.

По окончании турнира группа членов команды возвратится на Родину и примет участие в открытом летнем чемпионате, который пройдет с 17 по 19 июня в Баку. Другие два пловца - Рамиль Велизаде и Марьям Шейхализадехангях, а также старший тренер Рашад Абдуррахманов вместе с местной сборной командой примут участие в совместных учебно-тренировочных сборах в венгерском городе Дьер.

По окончании сборов оба пловца примут участие в чемпионате мира, который пройдет 18-23 июня в Венгрии.