С нынешнего года в мировых шахматах начнется новый цикл отбора в турнир претендентов. До конца сезона будет определена большая часть его участников, в числе которых могут оказаться и азербайджанские гроссмейстеры. Итак, каков же будет путь в кандидаты, в чем его отличие от квалификации прошлых лет? Day.Az со ссылкой на azerisport.com разбирается в вопросе.

Международная Федерация (ФИДЕ) в каждом цикле старается разнообразить регламент отбора и предстоящий не является исключением. Прежде всего, обращает на себя внимание отсутствие серии Гран-при, откуда ранее путевки в турнир претендентов получали по два шахматиста. ФИДЕ на протяжении последний лет старалась менять его формат, но успеха это не принесло. Более того, в последний раз интрига в борьбе за вакансии посредством Гран-при умерла еще задолго до его окончания, когда Хикару Накамура и Рихард Раппорт намного оторвались от преследователей и гарантировали себе два первых места в общем зачете серии.

Теперь на смену Гран-при пришли альтернативные пути попадания в кандидаты. Например, одну вакансию получит гроссмейстер, который продемонстрирует наивысшие результаты в течении всего года. А еще один билет завоюет участник с наивысшим рейтингом ФИДЕ на январь 2024-го. Например, им может стать многолетний лидер табеля о рангах Магнус Карлсен, который отказался от очередной защиты титула, но где гарантия, что он вновь не захочет пройти отбор с самого начала в новом цикле? Тем более что к тому моменту будет известен новый обладатель короны: матч между Динг Лиреном и Яном Непомнящим намечен на апрель, а проигравший в нем по традиции пополнит состав участников турнира претендентов.

Также в цикле вновь прописан турнир "Grand Swiss", проводящийся по швейцарской системе. В прошлый раз из него в кандидатский старт попали два шахматиста и на сей раз квота не изменилась. Но наибольшее количество участников в претенденты делегирует Кубок мира, который пройдет в Баку - сразу трех. Хорошей новостью для ведущих азербайджанских шахматистов является то обстоятельство, что им не надо в него отбираться, учитывая статус хозяев. В соревновании по нокаут-системе путевки в турнир претендентов получат финалисты, а также игрок, занявший третье место. Очевидно, что проигравшие в полуфинале проведут матч, где и разыграют путевку.

В целом, регламент очередного чемпионского цикла выглядит довольно демократичным и у гроссмейстеров будет несколько шансов попытать счастья. Это новый шанс и для Шахрияра Мамедъярова с Теймуром Раджабовым, возможно, смогут "выстрелить" и другие наши шахматисты. Тем более что регламент основных отборочных турниров разниться: тут и непредсказуемая "швейцарка" "Grand Swiss" и нокаут Кубка мира, традиционно богатый на сюрпризы. Остается только играть...