Пике опубликовал первое фото с новой девушкой

Бывший защитник сборной Испании и "Барселоны" Жерар Пике опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной Кларой Чиа Марти, из-за которой он расстался с Шакирой. Соответствующим снимком он поделился с подписчиками в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На опубликованном кадре 35-летний Жерар Пике и 23-летняя Клара Чиа Марти сидят за столом. Футболист нежно прижался к своей девушке, пока та делала селфи, оба улыбались, глядя в камеру.

Первое общее фото Пике и Чиа Марти вызвало ажиотаж. Однако те, кто восхитился парой, были в меньшинстве. В основном футболисту припоминали измену Шакире. "Никто не сравнится с Шакирой", "Купи ей еще варенья", "Очевидно, что он просто хочет похвастаться своим Twingo", - писали пользователи социальной сети.

В июне прошлого года Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет романа и рождения двоих сыновей. Причиной для разрыва стали измены футболиста со студенткой Кларой Чиа Марти. В своей новой песне Шакира заявила, что "стоит двух 22-летних", и пожелала Жерару Пике, который "променял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex - на Casio", отныне тренировать не только мышцы, но и мозги.