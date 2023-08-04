Теймур Раджабов и Ульвия Фаталиева продолжают борьбу на Кубке мира

Завершились ответные партии II этапа проходящего в Баку Кубка мира по шахматам. Азербайджанские шахматисты Теймур Раджабов и Ульвия Фаталиева вышли в III этап.

Как сообщает Day.Az, Теймур Раджабов, сыгравший в первой встрече вничью, в ответной партии с венгром Виктором Эрдошом добился успеха. Раджабов, играя черными, вынудил соперника сдаться. По итогам двух встреч в следующий этап перешел Т. Раджабов, выигравший со счетом 1,5:0,5.

Одна из наших шахматисток Ульвия Фаталиева оправдала ожидания. Наша шахматистка, обыгравшая черными фигурами представительницу Польши Монику Сочко, получила возможность продолжить борьбу. По итогам двух партий Ульвия выиграла со счетом 1,5: 0,5.

Неожиданный результат на Кубке мира был зафиксирован во встрече Тин Жингао (Сингапур) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан). Тин Жингао, показавший очень осторожную игру белыми фигурами, в ответном матче выиграл у Ш.Мамедъярова. Счет 1,5:0,5 вывел сингапурскую шахматистку в следующий тур. Шахрияр Мамедъяров покинул соревнование на ранней стадии.

Вугар Асадли согласился на ничью во встрече с представителем ФИДЕ Яном Непомнящим. Ю. Непомнящий, выигравший первую партию, перешел в III этап. Мисреддин Искендеров проиграл обе партии индийскому шахматисту Домараджу Гукешу и выбыл из соревнований. Айдын Сулейманлы и Васиф Дурарбейли испытали боль поражения во встречах против Пархама Магсудлу (Иран) и Жюля Муссара (Франция) соответственно по итогам двух партий.

В соревнованиях среди женщин Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева и Гюльнар Мамедова прекратили борьбу в 1/32 финала Кубка мира.

Азербайджанские шахматисты Ниджат Абасов, Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов и Абдулла Гадимбейли выступят на тай-брейке, который считается решающим этапом, поскольку в обеих встречах они сыграли вничью.