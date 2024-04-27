Олимпийский огонь летних Игр-2024 в Париже передали организаторам Олимпиады

Олимпийский огонь XXXIII летних Олимпийских игр 2024 года в Париже передан организаторам Олимпиады на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос".

Как сообщает Day.Az, мероприятие прошло в присутствии главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, президента Европейских олимпийских комитетов и члена Международного олимпийского комитета Спироса Капралоса, руководителя оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге, других официальных лиц. В заключении церемонии глава НОК Греции передал факел с олимпийским огнем Эстанге.

Огонь, зажженный в Древней Олимпии, на стадион внесла греческая легкоатлетка Андигони Дризмбиоти, ставшая в 2022 году двукратной чемпионкой Европы по спортивной ходьбе на дистанциях 20 и 35 км. Она также бронзовый призер чемпионата мира 2023 года. Последним факелоносцем, который пробежал по дорожке на стадионе на финише эстафеты, стал капитан греческой мужской команды по водному поло Иоаннис Фунтулис (Фаунтулис), участвовавший в ее составе в Олимпийских играх 2012 и 2016 годов и завоевавший вместе с товарищами по команде серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Был зажжен алтарь олимпийского огня, а артисты, исполняющие роль жриц и жрецов, показали хореографическую композицию.

В заключение церемонии глава греческого НОК получил олимпийский огонь от верховной жрицы - актрисы Марии Мина и передал его Эстанге.

Огонь Олимпийских игр "переночует" в посольстве Франции в греческой столице, а в субботу отправится во Францию на борту парусника "Белем", признанного в этой стране историческим памятником. Парусник уже находится в порту Пирей, где в субботу состоится небольшая торжественная церемония его проводов. Огонь будет доставлен в Марсель 8 мая. Ожидается, что около 150 тыс. человек будут участвовать в церемонии его встречи в старом порту Марселя.

Эстафета по территории Франции продлится 68 дней и завершится зажжением олимпийского огня на церемонии открытия Игр-2024 26 июля. Олимпиада будет проходить в Париже по 11 августа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!