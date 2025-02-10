Расклад сил на "Большом шлеме" в Баку

Нынешняя неделя пройдет под знаком дзюдо. 14-16 февраля на Национальной арене гимнастики состоится турнир "Большого шлема", который соберет команды из 38 стран. В их числе будут и звезды первой величины.

İdman.biz отмечает основные моменты предстоящего рейтингового соревнования.

Проверка кандидатов

Не секрет, что первые старты года носят втягивающий характер. Особенно это касается постолимпийского года, когда лидеры не спеша набирают форму и не форсируют подготовку. Это в полной мере касается и сборной Азербайджана, где тренера во главе с Рихардом Траутманом основной упор на данном этапе делают на смотр потенциальных кандидатов. Тогда как олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) спокойно готовятся с дальним прицелом.

Учитывая, что на правах хозяев мы можем выставить до четырех участников в каждой категории, тут будет на кого посмотреть. Это и победитель "Большого шлема" в Париже Руслан Пашаев (66 кг), действующие чемпионы бакинского турнира Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг), легендарный Эльмар Гамымов (100 кг) и много других интересных имен.

Японские звезды

Среди команд-участниц, в первую очередь, выделяется Япония. Особенно учитывая имена, некоторые из которых засверкали семь лет назад во время чемпионата мира-2018 в Баку. Тогда свою первую победу на мундиале отпраздновала Ута Абэ (52 кг), которая впоследствии еще трижды побеждала на ЧМ, а также добилась триумфа на домашней Олимпиаде в Токио. Правда, на Играх в Париже она осталась вне пьедестала, уступив узбечке Диоре Кельдиеровой. Поэтому психологически Абэ очень важно вернуть победный кураж, и она будет бороться в Баку с особым настроем.

Всего Япония привезет 19 спортсменов, среди которых олимпийская чемпионка Нацуми Цунода (48 кг), серебряный призер Летних Игр Санширо Мурао (90 кг) и бронзовый медалист Рюджу Нагаяма (60 кг). К слову, Мурао возглавил список участников турнира с наиболее высоким рейтингом.

По новым правилам

"Большой шлем" в Баку станет вторым турниром Мирового тура, где продолжится тестирование новых правил. Рихард Траутман уже отметил некоторые положительные моменты нововведений: отмена хансоку-маке за так называемый "дайвинг", возвращение оценки "юко".

Новые правила проходить проверку до июня этого года, вплоть до чемпионата мира в Будапеште. После этого Международная федерация дзюдо примет окончательное решение по поводу их внедрения. Мы, в свою очередь, будем ориентироваться на эти решения и внимательно следить за тем, как новые правила будут интерпретироваться на соревнованиях. Это позволит командам скорректировать тактическую подготовку дзюдоистов и обеспечить их полную готовность к изменениям. Поэтому бакинский турнир станет важным с точки зрения адаптации к новинкам.

Статистика - за хозяев

На протяжении трех лет команда Азербайджана уверенно побеждает в общем зачете домашнего "Большого шлема". В 2022-м наши дзюдоисты завоевали 4 золотые и 2 бронзовые награды, год спустя вновь оказались на вершине с результатом 3-1-1, а в прошлом сезоне также убедительно заняли первое место (3-2-3).

Исходя из результатов видно, что за последние годы наши дзюдоисты завоевывают дома как минимум три высшие награды. Теперь же есть возможность попытаться еще более улучшить статистику.