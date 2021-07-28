Внесены изменения в ограничения в связи с поездками в Великобританию из США и ЕС

Для лиц, прибывающих в Великобританию из США и ЕС, карантин не потребуется, если они привиты двумя дозами вакцины от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс.

Он отметил, что со 2 августа для лиц, прибывающих в Великобританию из США и ЕС, карантин не потребуется.

Ранее лицам, прибывающим из США и многих стран ЕС, при въезде в Великобританию необходимо было изолироваться на 10 дней. Тем не менее, они должны будут предоставить документ с отрицательным результатом теста на коронавирус и через два дня сдать ПЦР-тест.