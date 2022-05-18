Деньги списались, а билета нет! Что делать?
"Деньги за билет с карты сняли, но билет на почту не пришел. Прошло более 4 часов, это нормально, так бывает? Сумма за билеты оплачена внушительная... не знаю, как быть"
Система сразу после приобретения авиабилета автоматически отправляет на указанную пассажиром почту маршрут-квитанцию с подтверждением об оформлении билета.
Маршрут-квитанция (itinerary receipt) - это документ, который пассажир получает при покупке авиабилета. Он содержит паспортные данные пассажира, в нем также отмечены номер билета и код бронирования, информация о маршруте, дата и время вылета рейса, сведения об оплате.
Крайне редко, но случается, что авиабилет приобретен, а квитанции нет на почте.
Что делать в такой ситуации?
Обычно маршрутная квитанция приходит в течение первого часа. Если прошло достаточно много времени, а квитанция не пришла на почту, то пассажиру следует проверить:
- Электронную почту. Не исключено, маршрут-квитанция оказалась в папке "Спам" или "Нежелательная почта". Или причина до банальности проста: почтовый ящик пассажира переполнен, и письмо с подтверждением об оформлении билета не может просто-напросто "достучаться" до нее.
- Адрес электронной почты. Возможно при бронировании (оформлении) авиабилета пассажиром был указан неверный адрес электронной почты (произошла опечатка, указан старый адрес электронной почты)
- Счет карты. При неудачной оплате денежные средства возвращаются на карту плательщика в тот же день (обычно это происходит в течение 20 минут). Но все же лучше, обратиться в банк, который провел транзакцию.
Если в папке со спамом квитанции нет, деньги не вернулись на счет и указан верный адрес электронной почты, то пассажиру следует обратиться в авиакомпанию и уточнить причину отсутствия маршрут-квитанции. Попросить ее прислать ее, если оплата за билет прошла.
Обратиться по этому вопросу в авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" и Buta Airways можно по почте callcenter@azal.az и callcenter@butaairways.az.
При обращении обязательно следует указать подробности: время оплаты, выбранное направление, дату поездки и т.д.
К сведению пассажира:
Для международных полетов, помимо авиабилета, необходимо иметь при себе действительный паспорт и соблюдать визовые, таможенные и медицинские правила стран, которые пассажир пересекаете, и страны конечного назначения.
Невыполнение этих правил может привести к отказу от транспортировки.
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