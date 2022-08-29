И путешествуй, и работай: какие страны выдают Digital Nomad Visa?

Очевидно, что пандемия навсегда изменила некоторые вещи в нашей жизни, одна из которых - нормализация удаленной работы. В результате количество "цифровых кочевников" увеличилось, в связи с чем за последние 2 года некоторые страны начали выдавать "визы цифровых кочевников". Этот вопрос вновь оживился в последнее время после того, как Индонезия объявила о том, что выдала "цифровую визу кочевника". В этой статье мы поговорим о странах, выдающих "Digital Nomad Visa".

Что такое цифровой кочевник?

Термин "цифровой кочевник" или "технический кочевник" используется для описания людей, которые могут работать независимо от времени и пространства, например, во время путешествий. Они все чаще предпочитает вести свой собственный бизнес, а не загружать себя "ненужными делами". Короче говоря, цифровыми кочевниками называют людей, которые могут выполнять свою работу в любое время и в любом месте.

Какие преимущества есть у цифрового кочевника?

Увидеть новые места, открыть для себя новые культуры: сегодня более 50 стран выдают Digital Nomad Visa цифровым кочевникам, которым для ведения бизнеса требуется только подключение к Интернету и ноутбук. Это позволяет им легче путешествовать по миру. Наряду с посещением новых мест и знакомством с новыми культурами люди также выполняют свою работу.

Стать более творческим: воображение становится более безграничным, когда его подпитывают разные люди, разные культуры и разные географии. Цифровые кочевники также становятся более творческими, поскольку они видят и исследуют новые места, и каждое открытие добавляет им новые знания.

Жить полной жизнью: Работа с 09:00 до 18:00 каждый будний день иногда может привести к нехватке энергии и мотивации жить полной жизнью. Но такая проблема не касается цифровых кочевников. Потому что, если они захотят, они могут прожить свою жизнь так, как хотят, планируя свою работу так, чтобы работать по 3 часа в день, 7 дней в неделю.

Меньше стресса: стресс, к сожалению, является одной из самых больших проблем нашего времени. Напряженная городская жизнь, долгий рабочий день, пробки и многие другие факторы делают людей более напряженными. Роскошь возможности полностью совместить свою работу с вашими продуктивными часами и возможность путешествовать в другие страны делают цифровых кочевников менее напряженными.

Какие группы профессий могут быть цифровыми кочевниками?

Те, кто хочет стать цифровыми кочевниками, думают о том, какие профессии и навыки им потребуются для поиска соответствующей работы. Внештатные писатели, менеджеры социальных сетей, разработчики программного обеспечения, графические дизайнеры, редакторы, SEO-консультанты, короче говоря, группы профессионалов, которым для выполнения своей работы требуется только подключение к Интернету и компьютер, могут стать цифровыми кочевниками. В специальных ресурсах в сети вам предоставят необходимую информацию о цифровом кочевничестве и расскажут обо всех странах, выдающих визу Digital Nomad Visa, и о том, что вам нужно для получения этой визы. Определенные сведения вы можете почерпнуть и из нашей статьи.

Индонезия

Индонезия, которая только что объявила о внедрении Digital Nomad Visa, позволит удаленным работникам оставаться в стране в течение пяти лет без уплаты налогов. Виза будет выдаваться людям, которые зарабатывают деньги в других странах, кроме Индонезии, и те, кто получит эту визу, смогут жить на известных островах страны, таких как Бали. После получения визы все, что вам нужно, это авиабилет на Бали.

Португалия

В Португалии, любимой стране цифровых кочевников, нет программы под названием Digital Nomad Visa. Но виза D7, или виза предпринимателя - это один из типов виз, на который могут претендовать цифровые кочевники. Чтобы получить эту визу, вы должны быть уверены, что хотите прожить в стране год или больше. Если вы хотите жить как цифровой кочевник в Португалии, вам нужно доказать, что вы зарабатываете не менее 7200 евро в год. Если вы состоите в браке, вам и вашему супругу придется заплатить дополнительно 3600 евро и доказать, что вы можете зарабатывать 2160 евро на ребенка для своих детей. Затем вы можете подать заявление на визу D7 с необходимыми документами. Виза D7 дает вид на жительство в Португалии сроком на 2 года и может быть продлена в общей сложности 3 раза. Прожив в Португалии 5 лет, можно получить постоянный вид на жительство.

Дубай

Лица, которые будут работать по визе Digital Nomad Visa, выданной в Дубае, освобождаются от подоходного налога. Для получения этой визы необходим паспорт со сроком действия не менее 6 месяцев и действующая медицинская страховка в ОАЭ. Если вы фрилансер, вы должны предъявить действующий годовой контракт, минимальный ежемесячный доход в размере 5000 долларов США, платежную ведомость за предыдущий месяц и банковские выписки за последние 3 месяца. Если вы являетесь владельцем бизнеса, вы должны показать, что у вас есть минимальный ежемесячный доход в размере 5000 долларов США, что вы управляете компанией не менее одного года и что у вас есть банковские выписки за предыдущие 3 месяца. После получения визы вы можете работать в Дубае в течение одного года.

Германия

Германия, экономика которой является одной из самых сильных в Европе, также является одной из стран, выдающих визу Digital Nomad Visa. Фрилансеры или владельцы бизнеса могут подать заявление на получение немецкой электронной визы для мигрантов, которая позволит вам оставаться в стране от 6 месяцев до 1 года. При подаче заявления вы должны доказать, что являетесь самозанятым лицом или владельцем бизнеса, подать документы, пройти личное собеседование и убедить власти в том, что внесете свой вклад в экономику Германии. При подаче заявления на визу вам необходимо будет предоставить множество документов, таких как медицинская страховка, действующий паспорт, рекомендательные письма, письма о намерениях, трудовые договоры, план финансирования и профессиональное разрешение, особенно европейскую сберегательную книжку на 10 000 евро. После того, как вы получите визу, вы можете продлить ее по истечению срока.

Хорватия

Хорватия, которая входит в список самых красивых стран Европы, также выдает визу Digital Nomad Visa. Такой тип визы можно рассматривать как вид на жительство, который позволяет цифровым кочевникам проживать в стране максимум 1 год. Вы можете подать заявление на получение этой визы с января 2021 года, если вы не работаете в компании, действующей в Хорватии, и соответствуете определенным условиям. Вы можете получить визу, если сможете доказать, что зарабатываете около 2560 долларов США в месяц, имеете жилье, достаточные средства для проживания и цель вашего пребывания.

Испания

Испания, одна из самых красивых стран Европы, предлагает визы цифровым кочевникам, которые предпочитают вести собственный бизнес. Чтобы подать заявку на получение цифровой визы для мигрантов в стране, вы должны доказать, что работаете в компании не с испанским капиталом, и что вы соответствуете финансовым требованиям, установленным правительством страны. На получение этой визы могут подать заявление граждане стран, не входящих в ЕС.

Чехия

Виза, которую цифровые кочевники могут получить для работы в Чешской Республике, называется Zivno Visa. Эта виза дает право заявителям оставаться в Чешской Республике в течение 1 года и путешествовать по 26 странам Шенгенского соглашения. Вы должны доказать, что у вас достаточно финансовых ресурсов для подачи заявки. Если у вас есть 124 500 чешских крон, вы можете подать заявление на получение визы. Процесс подачи заявления может занять 90-120 дней, и вы должны оплатить регистрационный сбор в размере 1000 чешских крон.

Норвегия

Если вы цифровой кочевник, Норвегия, страна северного сияния, счастливых людей и лыжников, является одним из мест, где вы можете подать заявление на получение визы. Одно из важных правил для этой визы, которая позволяет вам оставаться в стране в течение 2 лет, заключается в том, что для этого у вас должен быть хотя бы один норвежский клиент. Вы можете подать заявку, если вы зарабатываете не менее 35 719 евро в год, если у вас есть клиент из Норвегии, если вы можете подтвердить свой доход с помощью банковских счетов, если у вас есть адрес проживания и, если вы можете доказать, что работаете за пределами Норвегии.

Какие еще страны выдают цифровые визы кочевников?

Греция, Польша, Исландия, Мексика, Канарские острова, Мальта, Китай, Грузия, Маврикий, Барбадос, Канада и Каймановы острова также являются странами, выдающими цифровые иммиграционные визы. С увеличением числа цифровых кочевников, работающих удаленно, число стран, выдающих визы цифровых кочевников, чтобы внести свой вклад в экономику своей страны, растет день ото дня.

Приятных путешествий!

AviaTravel

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