В Баку прошел фестиваль кофе Coffest

В Baku White City прошел фестиваль кофе Coffest с участием более тридцати кофешопов, местных и зарубежных компаний, центров культуры, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Цель фестиваля в Баку - еще раз познакомить иностранных гостей, дипломатов с одним из красивейших мест Баку - "Белым городом", а также развить кофейную культуру в Азербайджане.

Посол Кубы в Азербайджане Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсьон отметил, что проведение фестиваля в Баку - очень хорошая инициатива.

"Чайная культура очень распространена в Азербайджане, так почему бы не распространиться и кофейной культуре? Несколько чашек кофе в день могут быть очень полезными для здоровья. Каждый может насладиться вкусом кофе и культурным событием, участником которого он является", - отметил дипломат.

В концертной программе были представлены латиноамериканские мотивы в исполнении кубинского певца Янсселя Кастелона и DJ Fred.