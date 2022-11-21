Туристы начали завозить в Европу новую заразу

Завоз очередного "опасного сувенира" в виде тропической заразы из дальних стран фиксируют в Европе, что уже вызывает напряжение в обществе. В ЕС и в Великобритании сообщили о большом количестве случаев заражения шигеллёзом, одним из "подвидов" бактериальной дизентерии. Заболевание скорее всего завезено туристами - уверяет Food Safety News, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Случаи зафиксированы в пяти странах ЕС - Нидерландах, Франции, Германии, Дании и Португалии, а также в Великобритании. Причём в Нидерландах случаи фиксируются с августа и насчитали уже 22 заболевших. Источник заразы также определён - большая часть туристов привезла болезнь из отелей Кабо-Верде.

При этом Европейский центр профилактики и контроля заболеваний заявил, что официальной информации об источнике инфекции пока нет. Однако он отметил, что есть риск, что число случаев заражения может вырасти, так как все больше людей будут путешествовать в течение предстоящего зимнего сезона отпусков.

"Властям необходимо провести расследование, чтобы сдержать дальнейшее распространение, а также предотвратить возникновение подобных проблем в будущем", - заявила исполнительный директор Hudgell Solicitor по судебным разбирательствам в отношении путешествий Энн Томсон. При этом подчёркивается, что шигеллёз передаётся "орально-фекальным" путём, как большая часть кишечных заболеваний, при этом большинство путешественников, которые заболели, ели только в отелях, в которых они останавливались - и это очень опасный "симптом".

Наша справка: шигеллёз - это сборная группа инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями рода шигелл(Shigella), которых насчитывается четыре вида. В данном случае "отметилась" Shigella sonnei. Но все они способны вызывать дизентерию у человека. Единственный источник возбудителя болезни - это другой человек, больной острой или стёртой формой болезни. Основой источник заражения - фекально-оральный, т.е. бактерии из кишечника больного человека попадают в желудочно-кишечный тракт здорового. Это может произойти через грязные руки, при попадании бактерий в пищевые продукты, воду, а также через насекомых - мух и тараканов, переносящих возбудителя на пищевые продукты. Наибольшее распространение инфекция получила в развивающихся странах, к которым относят и часть туристических направлений.