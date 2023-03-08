В ЕС заработала обновленная Шенгенская информационная система

Обновленная Шенгенская информационная система (SIS) официально заработала 7 марта. Она поддерживает пограничный контроль и сотрудничество правоохранительных органов в 30 странах Европы, передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина.

Обновленная SIS будет включать в себя новые инструменты проверок.

Шенгенская информационная система собирает и предоставляет по запросу ведомств данные о лицах в розыске и пропавших без вести. Также - о гражданах третьих стран, не имеющих права находиться в ЕС. Еще - о потерянных вещах (автомобилях, документах, оружии). Предупреждение SIS содержит информацию о конкретном лице или объекте вместе с инструкциями о том, что делать, когда они обнаружены.

Согласно пресс-релизу Еврокомиссии, обновленная SIS будет частью самой передовой системы пограничного контроля в мире. Она будет включать в себя новые категории проверок. Например, биометрические данные - полные отпечатки ладоней, отпечатки пальцев и записи ДНК пропавших без вести, а также новые инструменты для борьбы с преступностью и терроризмом.

"На сегодняшний день обновленная SIS действует в 30 странах Европы (26 стран-членов ЕС и ассоциированных стран Шенгенского соглашения). Подключение Кипра к SIS летом 2023 года еще больше расширит сотрудничество в области безопасности на территории всего Союза", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что в ЕС готовят новые требования к водительским правам.