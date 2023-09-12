Венеция перешагнула роковую черту - из-за овертуризма из города стремительно бегут местные жители, в итоге это уникаьное место рискует стать городом-призраком без своего постоянного населения. Как сообщает итальянская пресса, сокращение населения к числу туристов достигло "критического порога", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

В то время как количество коек, выделенных для туризма в городе, достигло почти 50 тысяч, число постоянных жителей города сократилось до 49 тыс. человек. Для понимания масштабов катастрофы стоит добавить, что в начале 1950-х годов число местных жителей составляло около 175 тыс. человек. Уровень ниже 50 тыс. был назван "критическим порогом" - и его Венеция достигла летом 2022 года. Как заявили ассоциации Venessia.com и Ocio наиболее популярные у туристов центр Венеции и острова Мурано и Бурано потеряли в среднем 2,4 жителя в день в период с 1997 по 2022 год. При этом там же количество коек для туристических целей увеличилось на 4,8 в сутки.

Ассоциация Ocio заявила, что городские жители были вынуждены массово мигрировать из-за "экспансионизма туристической монокультуры", и раскритиковала бездействие правительства. "Город без жителей превращается во что-то другое: музей под открытым небом, парк развлечений", - заявили в ассоциации. В итоге Венеция рискует "перестать быть городом", добавили они.

Это понимает и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) - там рекомендовали включить Венецию в список "наследия, находящегося под угрозой исчезновения" из-за проблем, вызванных массовым туризмом. Ожидается, что это предложение будет обсуждаться на заседании Комитета всемирного наследия 10-25 сентября.

Напомним, что Венеция намерена бороться с "однодневными" туристами, путём введения платы за вход. Мэр Луиджи Бругнаро объявил в прошлую среду, что вход в город в напряженные дни будет осуществляться по предварительному заказу и за дополнительную плату, начиная со следующего года.