Дубай лидирует в рейтинге мировых туристических направлений

Дубай третий год подряд удостаивается высшей награды Tripadvisor Travellers' Choice: Best of the Best Destinations. Эта награда является особенно значимой - при определении победителей сервис Tripadvisor основывался на оценках и отзывах миллионов путешественников, учитывая такие критерии, как качество и количество отзывов об отелях, ресторанах и развлекательных объектах в период с 1 октября 2022 по 30 сентября 2023 года.

Об этом Day.Az сообщили в Департаменте экономики и туризма Дубая. Престижная награда от Tripadvisor является важным дополнением к серии завоеванных наград Дубая. В 2023 году, согласно отчету компании Remitly, Дубай был признан городом номер один в мире для релокации, а консалтинговая компания по недвижимости Savills включила его в список 20 лучших городов для удаленной работы в рейтинге Executive Nomad Index 2023.

Дубай был также назван вторым по популярности городом в мире согласно индексу городов Euromonitor International за 2023 год. Кроме того, Дубай вошел в десятку лучших городов престижной рейтинговой таблицы Global Power City Index 2023, составленной Институтом городских стратегий Фонда Мори Мемориала в Японии. К тому же, согласно Numbeo, крупнейшей в мире базы данных о городах и странах, в 2023 году ОАЭ были признаны второй по безопасности страной в мире. Эти выдающиеся достижения подтверждают привлекательность Дубая как ведущего мирового центра для комфортного проживания, предлагающего уникальные возможности для представителей более 200 различных национальностей, а высокие стандарты безопасности гарантируют путешественникам спокойное пребывание в городе.

Согласно данным Департамента экономики и туризма Дубая, в период с января по ноябрь 2023 года Дубай посетили 15,37 миллиона иностранных туристов, что на 20% больше, чем за тот же период 2022 года. Эта тенденция соответствует экономической стратегии Дубая, D33, направленной на укрепление его позиций как одного из трех ведущих мировых городов для бизнеса и отдыха, туризма, проживания и работы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!