Silk Way West Airlines продолжает обновление флота посредством приобретения еще одного Boeing 777 Freighter

Silk Way West Airlines, ведущая грузовая авиакомпания Каспийского и Центрально-Азиатского региона, следуя обязательствам по обновлению своего современного и экологически чистого флота, подписала дополнение к контракту с Boeing на приобретение еще одного Boeing 777 Freighter, поставка которого запланирована на 2025 год. Этот контракт является приложением к первичному соглашению, подписанному в апреле 2021 года, и еще раз демонстрирует приверженность Silk Way West Airlines принципам устойчивого развития в отрасли грузовых авиаперевозок.

Согласно основному контракту авиакомпания Silk Way West Airlines обязалась закупить пять самолетов Boeing 777 Freighter, два из которых уже доставлены, а поставка остальных должна быть осуществлена до конца 2027 года.

Благодаря передовым технологиям Boeing 777 Freighter известен своими экологически чистыми характеристиками, предлагающими сниженные выбросы и более низкий расход топлива по сравнению с другими грузовыми самолетами. Этот самолет оснащен инновационными функциями и технологиями, которые повышают эксплуатационную эффективность и одновременно снижают воздействие на окружающую среду. От легких композитных материалов до усовершенствованной аэродинамики Boeing 777 Freighter устанавливает новые стандарты экологичности в сфере грузовых авиаперевозок.

"Будучи приверженными принципам устойчивого развития, мы стараемся снизить наше воздействие на окружающую среду", - сказал Заур Ахундов, президент Silk Way Group. "Приобретение еще одного самолета Boeing 777 Freighter является свидетельством нашего постоянного стремления демонстрировать ответственность в своей работе и минимизировать выбросы углекислого газа. Мы горды продолжить свое партнерство с Boeing с целью дальнейшего обновления нашего флота и внесения вклада в более экологичное будущее авиационной отрасли".

"Не имеющий себе равных по вместимости, дальности полетов и эффективности, Boeing 777 Freighter поможет компании Silk Way West Airlines расширить свои грузовые перевозки мирового класса", - сказал Пол Риги, вице-президент Boeing по коммерческим продажам и маркетингу в Евразии. "Поскольку авиакомпания продолжает строить свой современный флот, мы гордимся тем, что являемся частью этого действия и предоставляем Silk Way West Airlines лучшие решения для поддержки ее будущего роста".

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру посредством флота, состоящего из 14 специализированных самолетов Boeing 777F, Boeing 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. С целью расширения флота 28 апреля 2021 г. Silk Way West Airlines подписала стратегическое соглашение с компанией Boeing на закуп пяти современных самолетов 777F, после чего 10 ноября 2022 г. было подписано соглашение о приобретении еще двух новейших грузовых самолетов 777-8F. 28 июня 2022 года Silk Way West Airlines также размещает заказ на закуп двух самолетов Airbus A350F.

Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 000 тонн, а растущая маршрутная сеть охватывает более 40 направлений в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Центральной и Восточной Азии, Северной и Южной Америке.