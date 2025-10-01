Правительство США частично приостановило работу

Федеральные структуры США в ночь на среду (08:00 по бакинскому времени) частично прекратили работу из-за отсутствия утвержденного бюджета. Так называемый шатдаун стал следствием того, что демократы и республиканцы в Конгрессе не смогли договориться по вопросам распределения расходов.

Как передает Day.Az, вечером во вторник Сенат отклонил оба проекта закона, представленных партиями для предотвращения остановки работы правительства. Инициатива республиканцев, ранее прошедшая Палату представителей, получила поддержку 55 сенаторов при 45 голосах "против". Документ демократов поддержали 47 членов верхней палаты, против выступили 53. Для принятия в Сенате необходимо не менее 60 голосов.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн (Южная Дакота) отметил, что новое голосование может состояться уже в среду. Глава демократического меньшинства Чак Шумер (Нью-Йорк) выразил готовность вести переговоры с республиканцами для выработки "компромиссного законопроекта, который поддержат обе стороны". При этом партии продолжают спорить по ряду расходных статей, включая здравоохранение, обвиняя друг друга в использовании шатдауна в политических целях.

Ранее Административно-бюджетное управление Белого дома предписало федеральным ведомствам действовать в соответствии с планами на случай временного прекращения финансирования. В частности, часть сотрудников должна выйти на работу в среду, чтобы "организованно реализовать меры", связанные с остановкой.

Президент США Дональд Трамп еще до этого указывал, что шатдаун возможен, если до 1 октября стороны не придут к согласию по законопроекту о выделении средств. Напомним, в марте Трамп подписал документ, продлевающий финансирование работы правительства до конца финансового года, завершившегося 30 сентября. Тогда удалось избежать кризиса, который мог бы привести к приостановке работы ряда ведомств, остановке программ и задержке выплат зарплат сотням тысяч госслужащих, часть из которых рисковала оказаться в неоплачиваемом отпуске.