10 сериалов, которые смотрятся запоем

Знакомо это ощущение, когда думаешь, сейчас досмотрю серию и хватит на сегодня, а потом, не моргнув глазом, включаешь следующую? Не, ну как можно остановиться, когда у героев, можно сказать, жизнь на волоске, а ты тут эгоистично пойдешь спать. И так до утра. Хорошо еще, если завтра выходной.

Netflix в этом году очередной раз посчитал, какие сериалы зрители смотрят запоем. К этой категории отнесли шоу, у которых хотя бы один сезон отсматривался пользователями полностью в течение недели.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет десятку самых-самых:

Во все тяжкие

Breaking Bad, 2008−2013

История о медленном превращении школьного учителя химии в преступника открыла собой эпоху сюжетных сериалов, которые по глубине содержания соревнуются с большим кино. Сюжет здесь отточен настолько филигранно, что сериал затягивает намертво.

Оранжевый - хит сезона

Orange Is the New Black, 2013-...

Пайпер - обычная фифа из Коннектикута, воспитанная в добропорядочной семье и ведущая вполне благополучную жизнь на грани замужества. Неожиданно оказывается, что она должна отсидеть в тюрьме целых 15 месяцев. Жених согласился ждать, а перед девушкой встала нелегкая задача выжить в этой бабской бандитской помойке.

Ходячие мертвецы

The Walking Dead, 2010-...

В этом варианте плохого будущего начался зомби-апокалипсис. Интернета нет, еды нет, зомби ходят стаями и музыку громко не послушаешь. А хуже всего - люди. Урону от них больше, чем от мертвых тварей.

Карточный домик

House of Cards, 2013-...

Интриги, шантаж, подкуп, манипуляции, насилие... Все, что скрывает большая политика от своих избирателей - это уютный плавательный бассейн для ушлого Фрэнка Андервуда и его хитрой жены.

Очень странные дела

Stranger Things, 2016-...

Загадочные происшествия в маленьком городке штата Индиана в 1983 году. Близость секретной лаборатории приводит к очень странным явлениям, участниками которых становятся четверо мальчишек.

Побег

Prison Break, 2005−2017

Начинается все с того, что Майкл Скофилд намеренно попадает в тюрьму, чтобы вытащить из нее своего старшего брата, несправедливо осужденного на казнь. Майкл знает здание как свои пять пальцев, так как сам занимался его реконструкцией, а если память подведет, у него есть специальная татуировка на теле, где все подробно зашифровано.

Нарко

Narcos, 2015-...

История взлета и падения колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Анатомия страсти

Grey's Anatomy, 2005-...

Длиннющий сериал о врачах и их работе, но гораздо больше - об отношениях, которые завязываются на службе.

13 причин почему

13 Reasons Why, 2017-...

Одноклассница Клэя отправляет ему коробку с аудиокассетами, на которых подробно рассказывает о 13 причинах, побудивших ее совершить самоубийство. Одна из этих причин - сам Клэй.

Американская история ужасов

American Horror Story, 2011

Все самое лучшее, что могла придумать современная ужастиковая индустрия. Атмосферность, шикарный каст, интересные и интригующие сюжеты. В каждом сезоне - новая история, которая в какой-то момент делает кульбит и сплетается с историями из предыдущих сезонов. Тем, кто любит побояться, крайне рекомендуется.

