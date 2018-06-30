Сколько слов необходимо знать для общения на иностранном языке?

Изучение языка может быть делом непростым, но сколько же слов нужно знать, чтобы нормально общаться на иностранном?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, такой вопрос был задан в эфире радио BBC одним огорчённым слушателем. Несмотря на изучение немецкого в течение трёх лет и практически ежедневную практику, кажется, он всё ещё не может запомнить больше 500 слов.

"Я надеялся, что вы мне подскажете, как подсчитать, сколько слов мы используем на постоянной основе", - написал он.

Чтобы выяснить, сколько же слов надо знать для нормального общения на втором языке, эксперты решили выяснить, сколько слов они знают на своём родном английском.

Стряхнув пыль со словаря, они открыли его и перебрали все слова от А до Z. Если верить оксфордскому словарю, оказалось, что в английском языке постоянно используется примерно 171 146 слов, не считая 47 156 устаревших.

Просто выучив некоторое количество ключевых слов, можно поднять уровень своего иностранного.

Тут потребуется математика. Хорошо, что есть люди, которые уже занимались этим вопросом.

Лингвисты Пол Нэйшн и Джон Рид вместе со своим коллегой Робином Гоулденом предложили тест, включающий в себя всего 50 слов.

По их теории, если сосчитать, сколько слов из 50 ты понимаешь, и умножить это количество на 500, можно примерно подсчитать свой словарный запас в английском языке.

Сначала идут простые слова -"собака", "редактор", "огромный" - но они быстро переходят к более сложным. Например, вы знаете, как правильно применить в предложении слово "маслянистый"?

Итак, сколько же слов на родном языке знают носители английского?

Профессор прикладной лингвистики в университете Западного Онтарио Стюарт Вебб разобрался в процессе изучения словарного запаса. Он открыл, что изучающему язык невероятно сложно выучить столько слов, сколько знает носитель языка.

Обычно люди знают от 15 до 20 тысяч основных слов на родном языке или, как их называют в лингвистике, лемм. Лемма - это главное слово, от которого существуют производные слова. Например, бег, бегун, бегущий и так далее.

Так может ли кто-то, прилично говорящий на иностранном языке, знать 15 или 20 тысяч слов? Реальна ли такая цель? Вряд ли.

Профессор Вебб обнаружил, что люди, учившие иностранный язык в традиционной обстановке, например, французский в Великобритании или английский в Японии, обычно выучивают 2-3 тысячи слов, даже спустя несколько лет обучения.

На самом деле, исследование в Тайвани показало, что после девяти лет изучения иностранного языка, половина людей не запоминают даже тысячи наиболее употребляемых слов.

Это и есть основной момент - частота, с которой изучаемые слова ежедневно используются в языке.

Вам не надо знать все слова языка. Так какие же обязательно надо выучить? Профессор Вебб говорит, что наиболее эффективный способ быстро заговорить на языке - выбрать от 800 до 1000 наиболее часто используемых лемм и выучить их.

Если вы выучите 800 наиболее используемых лемм в английском, вы сможете понимать 75% языка в бытовом общении.

Эти 800 лемм намного более ценны, чем другие слова, просто потому, что они намного чаще используются. Например, гораздо эффективнее будет выучить слово "дом", чем слово "жилище", и на вас не будут странно смотреть, если вы скажете "возможно" вместо "может статься".

Так есть ли свет в конце туннеля для нашего огорчённого любителя немецкого языка? Всё зависит от того, зачем он учит язык.

800 лемм помогут говорить вам на бытовом уровне, но чтобы понимать фильмы или телепередачи на иностранном, надо знать 3000 наиболее употребляемых лемм.

Если же вы хотите понимать печатное слово: книги, газеты, статьи в журналах, придётся выучить 8-9 тысяч лемм.

Если вы хотите узнать, как выглядел бы ваш родной язык, сокращённый до 1000 слов, Тео Сандерсон создал специальный сайт, где можно оценить свои познания в языке или их отсутствие. Удачи или, как сказали бы итальянцы, "inboccaallupo!"

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