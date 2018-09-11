Почему хоронят на глубине двух метров
Могилы во всем мире делают на одной глубине в 2 метра. Своеобразный стандарт появился еще в глубокой древности и перекочевал из Англии в другие страны.Day.Az со ссылкой на Trendymen расскажет почему выбрана именно такая глубина.
Эпидемия бубонной чумы обрушилась на Великобританию в 1655 году. Большие города, где концентрация населения оставалась высокой, в одночасье превратились в гигантские усыпальницы. Что делать с десятками тысяч тел, многие из которых лежали прямо на улицах Лондона, не понимал никто.
Дождавшись спада черной смерти, мэрия Лондона постановила хоронить погибших ровно на 6-футовую (около 2 метров) глубину - это позволило блокировать инфекцию под землей.
Английский стандарт разошелся по всему миру и остался используемым до сих пор.
В России, к примеру, похоронных дел мастера регулируются ГОСТом Р 54611-2011, согласно которому установлена и максимальная глубина могилы - до 2,2 метров. Такие же стандарты применяются и в других странах СНГ.
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