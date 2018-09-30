8 городов под водой и их истории

Заброшенные места сами по себе выглядят не особо гостеприимно - что уж говорить про целые населенные пункты, скрытые под толщей воды. Часть из них пала жертвой природных катаклизмов, но в большинстве своем в их нынешнем состоянии виновен он - человек. Day.Az со ссылкой на kto-chto-gde.ru поведает читателям истории 8 затонувших городов, которые до сих пор впечатляют.

В 2001 году ученые получили странные снимки с эхолота, спущенного под воду в западной части острова Куба: на изображениях виднелись каменные образования правильной геометрической формы, занимающие площадь в 200 га. Не поверив своим глазам, во время следующего погружения команда решила использовать подводного робота с установленной на борту камерой, и о чудо: на видеозаписях можно было различить сооружения, похожие на пирамиды инков. Оставалось ответить на один вопрос: откуда они взялись на глубине в 600-750 метров?

Так началась история "Кубинской Атлантиды", продолжающаяся и поныне. Если это действительно город, а не сложное образование из коралловых рифов, он мог очутиться под водой по двум причинам: либо его опустила на дно сильная тектоническая активность, либо он изначально был построен на своем нынешнем месте. Обе версии вызывают большие сомнения: по словам ученых, нет никаких свидетельств того, что в мире происходили столь масштабные катаклизмы, после которых суша ушла бы настолько ниже уровня моря.

Строительство подводных пирамид кажется не менее абсурдным - едва ли древние цивилизации могли опускаться на подобную глубину, да еще и вести при этом какие-то работы. А пока ученые выясняют, что же на самом деле находится на дне Карибского моря - город или странный природный рельеф, - мы предлагаем вспомнить о других затонувших населенных пунктах, о которых всем давно известно.

Гераклион-Тонис (Египет)

В 2000 году подводный археолог Франк Годдио сделал уникальное открытие: в заливе Абу-Кир - месте, где встречаются Нил и Средиземное море, - были обнаружены руины древнего города, известного в Греции как Гераклион, а в Египте как Тонис. С ним было связано немало легенд: по преданию, град возвел Александр Македонский; в нем была коронована Клеопатра, сюда же сбежали Елена Прекрасная и Парис, спасаясь от гнева обманутого супруга. Гераклион-Тонис был важным портовым городом с роскошными храмами и дворцами, - по крайней мере, так его описывали древние литераторы. Но долгое время считалось, что это всего лишь выдумка. И вот, руины можно увидеть своими глазами.

Находки на дне Средиземного моря потрясли археологов: среди поднятых артефактов - золотые украшения и монеты, гранитные колонны, статуи и сфинксы. В 6 км от береговой линии ученые наткнулись на то, что осталось от затонувшего порта, в котором уснули вечным сном 64 египетских корабля. Так что же погубило Гераклион-Тонис? Скорее всего, он пал жертвой цунами, вызванного подводным землетрясением. По словам Годдио, ответы на все вопросы мы узнаем не ранее, чем через 200 лет - столько времени понадобится, чтобы исследовать все артефакты.

Самабах (Гватемала)

Как и в случае с Гераклионом-Тонисом, долгое время город Самабах считался лишь плодом чьего-то воображения. Все изменилось, когда в 1996 году подводный археолог Роберто Самайоа обнаружил его руины на дне озера Атитлан, окруженного вулканами. По самой популярной версии, древний город стоял на острове, который полностью скрылся под водой после сильного землетрясения, вызванного извержением. Ученые предположили, что во времена своей славы Самабах был религиозным центром майя. Об этом свидетельствуют многочисленные находки: древний храм с сохранившейся парадной лестницей, стелы, алтари и курильницы из керамики. В настоящее время затонувший город открыт для туристов - расположение на глубине в 35 метров делает его доступным для дайверов.



Павлопетри (Греция)

Греческий Павлопетри - первый в мире город, найденный под толщей воды. В 1957 году до его руин добрался ученый Николас Флеминг, положив начало исследованиям затонувших населенных пунктов. Жилые здания, храмы, кладбища - несмотря на то, что город ушел на дно более 5000 лет назад, здесь до сих пор можно проследить, как расходились улицы. По предварительным данным, жилая площадь в Павлопетри составляла около 9 000 м², а общая площадь греческой Атлантиды доходит до 30 000 м². Все это дает основания предполагать, что перед нами бывший крупный порт, вот только имя его неизвестно - подводную находку назвали в честь ближайшего "земного" города. Проанализировав собранные артефакты, ученые пришли к выводу, что первое поселение на месте подводного Павлопетри возникло между 3000-1000 годами до н.э., что делает его одним из старейших в мире городов, найденных под водным покровом.

Молога (Россия)

В 30-50-х годах прошлого века ради строительства ГЭС и водохранилищ на территории России было затоплено несколько городов. Один из самых известных - Молога. История этого города в Ярославской области берет свое начало с XII-XIII века. В XIX веке на его территории был возведен Афанасьевский монастырь, а вокруг - несколько церквей. В начале ХХ века в Мологе проживало более 6 000 человек, а также работало несколько заводов. Тем не менее, в 1936 году правительством СССР было решено оборвать жизнь города - на его месте должно было появиться Рыбинское водохранилище.

Переселение заняло 4 года - часть построек была перенесена, часть разрушена. В 1946 году город окончательно скрылся под водами новорожденного водоема вместе с дворянскими усадьбами, тремя монастырскими комплексами, десятком церквей и кладбищами. Но время от времени затонувшее прошлое напоминает о себе: во время маловодья над водной гладью вырисовываются руины сооружений. В последний раз их можно было наблюдать летом 2018 года.

Порт-Ройал (Ямайка)

Еще задолго до Вегаса звание самого греховного города носил Порт-Ройал, о разнузданной жизни в котором слагали легенды. Почти 500 лет назад он отправился на дно, прихватив с собой немало пиратов и кораблей. Причиной тому стало сильное землетрясение, которое многие тут же назвали "карой Господней" - что ж, очень похоже, что другого способа избавиться от пиратского Вавилона и не было.

Порт-Ройал начинал свою жизнь вполне тихо - в 1518 году он был основан испанцами, а позже перешел к англичанам, во время правления которых и снискал любовь отъявленных головорезов. Причин на то было несколько: рядом проходили торговые пути, так что, ограбив какую-то шхуну, можно было быстро вернуться назад и отметить улов в компании продажных девиц. Не менее ценной находкой были и безопасные пути, соединяющие Атлантику с Испанией.

Исследование руин бывшей пиратской столицы началось в середине ХХ века и, несмотря на долгий срок, проведенный под водой, Порт-Ройал согласился раскрыть свои тайны. Среди зданий и кораблей были найденные артефакты, рассказывающие об образе жизни шумного порта: карты, документы, драгоценности (судя по всему, украденные у кого-то), остатки провизии, табак и аппараты для перегонки рома. Хотя Порт-Ройал прожил короткую жизнь (он был разрушен в 1692 году), его имя стало легендой, оставаясь ею и поныне: город фигурировал в "Одиссее капитана Блада" и "Пиратах Карибского моря".

Калязин (Россия)

Если уж и вспомнить о "русских Атлантидах", нельзя не упомянуть Калязин, ставший одной из главных достопримечательностей центральной части России благодаря колокольне Никольского собора, возвышающейся над водой. Как говорится, "не было бы счастья, да несчастье помогло". Если Молога была полностью стерта с карты СССР, Калязину повезло больше - при строительстве Угличской ГЭС спать вечным сном под толщей воды отправилась лишь его историческая часть. Что исчезло? Монастыри - Троицкий и Николо-Жабенский, старинные дома и, конечно же, кладбища.

Среди местных жителей долго ходили легенды о том, что вода выносит на берег кости из разрытых могил - и вполне вероятно, что это действительно было. Порой вода отходит, обнажая фундаменты зданий, а на открытом дне находятся старые артефакты - например, монеты. В 2016 году в одинокой колокольне повесили новые колокола - теперь ее звон вновь звучит над землей во время молебен, которые регулярно проводятся летом.

Ши-Чен (Китай)

Но не только российские населенные пункты были затоплены ради создания новых водохранилищ и гидроэлектростанций: в середине ХХ века правительство Китая приступило к созданию новой ГЭС, не пожалев отправить под воду 377 деревень и 27 городов. В их числе был и Ши-Чен - "город Льва". Странно, но до затопления он не пользовался особой популярностью - никого не интересовали ни древние постройки, ни причудливые памятники. И лишь в 2005 году, когда "город Льва" и его побратим Суйань были обнаружены дайверами, а снимки подводных руин напечатал National geographic, Ши-Чен обрел заслуженную славу.

Воды озера Киэндэо, на дне которого и упокоены все бывшие поселения, выступили в роли достойного консерватора, сохранив и многочисленные арки, и пять городских ворот (это большая редкость - стандартно их четыре), и декоративные орнаменты, появление которых относится к эпохам правления династий Мин и Цин. Министерство туризма решило не выпускать из рук синюю птицу удачи, и уже построило над находкой сверхсовременный дайвинг-центр. Считается, что на дне "озера Тысячи островов" могут скрываться и другие, не менее интересные и древние поселения, но их поиски продвигаются не слишком быстро: все же глубоководные исследования - удовольствие довольно затратное.



Байи (Италия)

Как и злополучный Порт-Ройал, город Байи, стоявший на берегу Неаполитанского залива, имел не самую лучшую репутацию - за что, как поговаривали, и поплатился, отправившись на дно после вулканической активности. Жили в нем исключительно богатые и коррумпированные люди, не привыкшие в чем-то себе отказывать - некоторые источники сообщают, что здесь изготавливали копии реликвий, а затем успешно их сбывали.

Торговля шла на славу - проблем с деньгами горожане точно не знали. Об этом свидетельствуют роскошные виллы, ныне населенные морскими обитателями, и античные статуи, возвышающиеся над рифами - как это уже бывало в истории, богатства поглотила морская пучина. После того, как часть города была разрушена, он пришел в запустение. Но сегодня сотни дайверов со всего мира прибывают сюда, чтобы взглянуть на руины, украшенные красочной мозаикой, а заодно сделать завораживающие фотографии, наглядно показывающие, как природа берет свое, покрывая скульптуры водорослями и илом.

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