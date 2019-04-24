Традиция у мужчин отращивать длинные ногти существовал еще в Древнем Риме. Известно, что римские патриции гордились своими ногтями и даже покрывали их серебристым или золотистым лаком, демонстрируя тем самым свою принадлежность к элите общества, освобожденной от тяжелого крестьянского или солдатского физического труда и потому имеющей возможность сберечь длинные ногти.

Как передает Day.Az. об этом пишет russian7.ru.

Подобный обычай существовал и в Древнем Китае, причем по той же причине - ногти сразу показывали, принадлежит человек к высшим слоям общества или нет. Еще в позапрошлом веке американский социолог Торстейн Веблен, создатель теории праздного класса, в своей знаменитой работе "Теория праздного класса: экономическое исследование институций" (1899) показал, как человечество (любых рас и времен) способно потреблять ненужные дорогие товары и услуги, а также менять свой внешний вид, носить совершенно неудобную одежду или отращивать неудобные длинные ногти только ради демонстрации высокого социального статуса.

В эпоху Нового времени европейские мужчины возродили обычай отращивать длинные ноги, правда, теперь речь шла лишь о мизинце левой руки. Длинный ноготь не только подчеркивал аристократизм человека, но и позволял также решать утилитарные задачи - при отсутствии под рукой специального ножа для вскрытия писем конверты вскрывали именно ногтем.

Затем длинный ноготь на мизинце стал отличительным признаком масонов. К примеру, такой ноготь отращивал и тщательно берег Александр Сергеевич Пушкин. Об это вспоминала жена Н. Некрасова Авдотья Панаева ("Воспоминания") и писал литератор и биограф Пушкина Викентий Вересаев ("Пушкин в жизни"). Вересаев пишет, что пушкинский ноготь заметили его портретисты Кипренский и Тропинин. Как писала Панаева, чтобы случайно не повредить ценный признак принадлежности к братству, Пушкин в путешествиях надевал на мизинец наперсток.

В XX веке обычай отращивать длинный ноготь на мизинце сохранился. Например, в советское время он стал атрибутом для воров в законе в сталинских лагерях. Ноготь "сигнализировал", что его владелец не работает, так как находится на высшей ступени криминальной иерархии. Известно, что "воровской закон" строго запрещал заниматься "блатным" физическим трудом. За работу вора в законе могли запросто раскороновать и понизить "до мужика". Поэтому длинный ноготь на мизинце выполнял роль этакого "гаранта". Кроме того, в преступном мире длинный ноготь на мизинце часто отращивают "каталы" - карточные шулеры, которые использовали его в свои манипуляциях с картами.

Любопытно, что и американском криминальном мире встречаются мужчины с этой особенностью - длинные ногти на мизинце отращивали наркодилиры в 1960-80-х гг.: Правда, со временем это мода прошла, поскольку ноготь облегчал работу полиции.