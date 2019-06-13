В Северной Корее, где сейчас на дворе царит 104-й, а не 2019 год, поскольку отсчет летоисчисления ведется с года рождения основателя государства Ким Ир Сена, существует ряд специфических законов, регулирующих разные сферы жизни человека. Все права граждан страны согласуются с национальной доктриной "Чучхе", в которой, помимо прочего, отражены даже разрешенные в стране прически, ограждающие корейцев от тлетворного влияния капиталистического запада.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Всего в дозволенном списке значатся 28 причесок, из которых 18 женских и 10 мужских, мало чем отличающихся друг от друга. В каждой парикмахерской страны на специальных стендах представлены подобающие для истинных коммунистов стрижки и укладки, указывающие на высокий моральный статус и психологическое здоровье граждан.

Государственное дело

Чтобы северокорейцы были подкованы в политически выверенных прическах, с 2005 года в эфире центрального телевидения КНДР существует занимательная для иностранцев передача под названием "Стрижемся в соответствии с социалистическим образом жизни". В этом пропагандистском цикле власти развернули широкомасштабную атаку на всех тех, кто еще умудряется проявлять свободу выбора прически.

Раздавая советы, как правильно сориентироваться в разнообразии "модных" партийный стрижек, дикторы предостерегают мужское население КНДР от ношения копны волос, поскольку на государственном уровне идеальной признана 5-сантиметровая длина. По версии компетентных органов, неподобающая длина волос отрицательно влияет на здоровье человека, лишая головной мозг жизненной энергии и питательных веществ, затрачиваемых на рост ненужной растительности. Избежать негативных последствий для организма и умственной деятельности можно регулярной стрижкой, когда временной интервал между посещением парикмахера составляет не более 15 дней.

Однако есть одна привилегированная "каста", в адрес которой делаются послабления. К таким гражданам принадлежат мужчины-пенсионеры, которые могут отрастить 7-сантиметровую прическу, чтобы иметь возможность скрыть лысину, или, ввиду почтенного возраста, реже посещать салоны красоты.

Людей, попирающих общепринятые социальные нормы и носящих уродующие облик европейские прически, снимают на скрытые камеры засекреченные телекорреспонденты. После выяснения имен наглецов видео с бунтарями транслируют по ТВ, обличая их перед всей страной за неопрятность и дикость. К слову, в прессе и по радио регулярно звучат призывы к согражданам не забывать следить за аккуратностью причесок и стричься по уставу.

Юноши-студенты

В 2014 году в Северной Корее был издан закон, по которому все юноши-студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Пхеньяна, теперь должны носить прическу как у великого лидера Ким Чен Ына. Столь щедрый подарок, ставящий обычных студентов на одну модную ступень с руководителем страны, не делал для своих соотечественников ни один правитель страны. Вынужденные подчиниться закону юноши, вне зависимости от того, идет им специфическая прическа руководителя партии или нет, поголовно стали обладателями классического полубокса с удлиненным верхом и выбритыми висками. Эта не слишком подходящая к форме лица Ким Чен Ына, но очень популярная в военное время стрижка доставалась ему по наследству от дедушки и отца. Отдавая должное предкам, современный глава КНДР варьирует свою прическу, иногда нося ее на прямой пробор как дед, а порой зачесывая назад, как делал его отец - "Солнце нации" Ким Чен Ир.

Женское счастье

В отличие от мужчин, женщинам в Северной Корее можно выбирать образ из 18 вариантов, часть из которых предназначается для замужних дам, а другая позволительна для ношения свободным девушкам, еще не встретившим свою вторую половинку. По традиции связанные семейными узами красавицы должны выглядеть серьезно и носить строгие короткие стрижки, в то время как незамужние девушки могут позволить себе вольности в виде химической завивки прямых волос, свободно ниспадающих локонов и вплетенной в волосы ленты.

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