В Африке в одном из кенийских заповедников был обнаружен одноглазый лев, своим видом напоминающий Шрама из мультфильма "Король Лев".

Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, его заснял фотограф-любитель из Милана. По его словам, он путешествовал по Масаи-Мара, где и натолкнулся на льва по кличке Бенна. Он выложил фото в инстаграм, где пользователи отметили сходство льва со Шрамом из-за одинаковых шрамов на левой стороне морды.

Сам же фотограф подчеркнул, что Бенна потерял глаз в жесткой схватке, но является очень милым львом.

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