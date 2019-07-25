В Африке нашли Шрама из «Короля льва»
В Африке в одном из кенийских заповедников был обнаружен одноглазый лев, своим видом напоминающий Шрама из мультфильма "Король Лев".
Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, его заснял фотограф-любитель из Милана. По его словам, он путешествовал по Масаи-Мара, где и натолкнулся на льва по кличке Бенна. Он выложил фото в инстаграм, где пользователи отметили сходство льва со Шрамом из-за одинаковых шрамов на левой стороне морды.
Сам же фотограф подчеркнул, что Бенна потерял глаз в жесткой схватке, но является очень милым львом.
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A post shared by Fabrizio Bignotti. (@fabriziobignotti) on Jul 12, 2019 at 7:59am PDT
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