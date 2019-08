Часто говорят, что невозможно установить цену на человеческую жизнь, но это не обязательно означает, что вы не можете определить её другими метриками, что попытался сделать врач Дункан Макдугалл в начале 20-го века, проведя эксперимент с целью узнать вес одной человеческой души. Его результаты? Всего 21 грамм. Так каким же образом он пришёл к этой цифре и есть ли какая-то ценность в его исследовании? Неужели люди действительно внезапно теряют около 21 грамма веса после смерти?



Что касается самого человека, то жизнь Дункана Макдугалла до его знаменитого эксперимента в значительной степени была потеряна для истории, не считая того факта, что он родился примерно в 1866 году. Что касается эксперимента, то он был проведён где-то в 1901 году, когда Макдугалл работал врачом в Хейверхилле (штат Массачусетс, США). В статье 1907 года, посвящённой его исследованию, New York Times отмечает, что в то время Макдугалл был "главой исследовательского общества" и что он был "авторитетным", но не даёт никаких дополнительных подробностей о его прошлом, передает Day.Az со ссылкой на D3.ru.



Единственное, что мы знаем наверняка - это то, что Макдугалл был религиозным человеком, хотя, опять же, мы не имеем никакого реального представления о том, какой именно религиозной идеологии он следовал, однако он утверждал, что у собак нет души, к чему мы вернёмся позже.



Макдугалл, по-видимому, был одержим идеей, что человеческая душа, если она действительно существовала, обладала количественной массой, которую можно было измерить. Цитата:



"Таким образом, мы возвращаемся к предположению о том, что субстанция души, столь необходимая для концепции о вечной личной идентичности, после смерти материального тела должна по-прежнему быть формой гравитационной материи или, возможно, чем-то средним между гравитационной материей или эфиром, тем, что нельзя взвесить. Тем не менее, поскольку субстанция, рассматриваемая в нашей гипотезе, органически связана с телом до наступления смерти, мне кажется более разумным думать, что это должна быть какая-то форма гравитационной материи, и поэтому она может быть обнаружена при смерти путём взвешивания умирающего человека".



С этой целью Макдугалл стремился измерить вес души, помещая людей, умирающих от неизлечимых болезней, на специально сконструированные весы, выполненные в виде кровати.



Макдугалл сообщил в своих выводах, что весы, построенные для эксперимента, обладали точностью до "двух десятых унции" (около 5 граммов). Что касается его испытуемых, то он искал пациентов, умирающих от туберкулёза, потому что ему "казалось, что лучше всего выбирать пациентов, умирающих от болезни, которая вызывает сильное истощение; смерть происходит с небольшим или полным отсутствием мышечного движения, потому что в таком случае весы сохраняют идеальное равновесие, и любая происходящая потеря легко замечается".



В конце концов, Макдугалл смог найти шесть подходящих пациентов для своего исследования, но только четверо из них - все мужчины - оказались полезными. Что касается двух других, то одним из них была женщина в диабетической коме, а другим - мужчина с неназванной болезнью. Тем не менее, ни один из результатов не мог быть засчитан, поскольку женщина умерла до того, как были проведены точные измерения, по его словам, по причине "вмешательства людей, выступающих против нашей работы". Что касается мужчины, то он умер в течение 5 минут после того, как его положили на весы, этого времени для Макдугалла оказалось недостаточно, чтобы привести устройство в равновесие.



А как насчёт остальных пациентов? Ну, Макдугалл тщательно наблюдал за каждым из них, учитывая каждую каплю веса от пота и дыхательной влаги, пока он ждал их смерти. И, если вам интересно, некоторые из пациентов мочились и/или испражнялись в свои последние моменты, на что Макдугалл не обращал внимания, чтобы не сбить измерения.



После учёта потери веса ввиду испарения Макдугалл и его команда обнаружили, что в очевидный момент смерти первый пациент внезапно потерял около ¾ унции (21,3 грамма), что не могло быть объяснено ничем, что он мог придумать. Процитируем его статью на эту тему:



"Эта потеря веса не могла быть вызвана испарением дыхательной влаги и пота, потому что в его случае это уже происходило со скоростью одна шестидесятая унции в минуту, тогда как эта потеря была внезапной и большой, три четверти унции за несколько секунд.



Кишки не двигались; если бы они двигались, то вес всё ещё оставался бы на кровати, за исключением медленной потери при испарении влаги, зависящей, конечно, от текучести фекалий. Мочевой пузырь вывел одну или две драхмы мочи. Это количество оставалось на кровати и могло повлиять на вес только медленным постепенным испарением и поэтому никоим образом не объясняет внезапную потерю.



Оставалось исследовать ещё один канал потери - выдох всего, кроме остаточного воздуха в лёгких. Забравшись на кровать, мой коллега установил фактическое равновесие. Вдох и выдох воздуха с максимально возможной силой с моей стороны никак не повлияли на баланс. Мой коллега забрался на кровать, и я снова установил равновесие. Принудительный вдох и выдох воздуха с его стороны не оказали никакого эффекта. В этом случае мы, конечно, имеем необъяснимую потерю веса в три четверти унции. Это субстанция души? Как иначе мы это объясним?"



Остальные три пациента показали аналогичную потерю веса, но один пациент каким-то образом вернул вес, а два других случайно потеряли вес снова через несколько минут. Однако добрый доктор заметил, что в этих случаях было гораздо труднее точно определить, когда люди умирали, чем в первом случае. Например, рассматривая эксперимент с участием второго испытуемого, он заявил:



"Последние пятнадцать минут он перестал дышать, но его лицевые мышцы всё ещё конвульсивно двигались, а затем, совпав с последним движением лицевых мышц, равновесие нарушилось... Этот пациент был совершенно не таким, как первый, его смерть была постепенной, так что у нас были большие сомнения относительно момента, когда он умер".



Тем не менее, теперь, убедившись, что человеческая душа имеет вес, он решил проверить, есть ли души у собак, которых, как он подозревал, у них не было. В частности, Макдугалл проверил эту гипотезу, повторив эксперимент на 15 собаках, и отметил, что в момент смерти животных подобного падения веса не произошло.



К сожалению, доктор Макдугалл утверждает: "Идеальные тесты на собаках были бы получены, если бы животные умирали от какой-то болезни, которая сделала бы их истощёнными и неспособными к борьбе. Мне не повезло найти собак, умирающих от такой болезни". Таким образом, чтобы получить желаемый результат, он использовал лекарственные препараты, чтобы убедиться, что собаки будут лежать неподвижно и в конечном итоге умрут.



В апреле 1907 года он опубликовал результаты своих исследований в журнале American Medicine. Статья называлась "Гипотеза относительно субстанции души с экспериментальными доказательствами существования такой субстанции".



Примерно в то же время New York Times пронюхала об экспериментах Макдугалла и сообщила о них. Эта история стала глобальной новостью, и даже сегодня люди продолжают ссылаться на эксперимент Макдугалла как на окончательное доказательство существования души, которая весит ¾ унции, или 21 грамм.



Современные учёные почти всегда рассматривают свои неточные исследования как гораздо более определённые, чем они есть на самом деле, в средствах массовой информации и в общественном сознании; то же самое произошло и с Макдугаллом. Это было несмотря на то, что в своей статье он прямо заявил: "Я знаю, что потребуется провести большое количество экспериментов, прежде чем этот вопрос сможет быть доказан без возможности ошибки".



Это мнение разделяли многие учёные в течение столетия с тех пор, как Макдугалл опубликовал свои выводы. В конце концов, его исследование, в которым приняли участие всего четыре человека, было слишком ограниченным, чтобы можно было сделать какие-либо чёткие выводы.



Кроме того, эксперты критиковали точность оборудования, используемого Макдугаллом, а также тот факт, что только один пациент дал заметные результаты, а другие имели дополнительные отклонения веса, которые не могли быть объяснены гипотезой души, если только у них не было нескольких душ, приходящих и уходящих. Как бы там ни было, Макдугалл небрежно отклонил этот факт и подогнал общие результаты под свою гипотезу.



Существуют также характерные сложности определения "точного" момента смерти, потому что, по правде говоря, смерть тела - это длительный процесс. Некоторые из тех, кто считает, что у людей есть души, также подняли вопрос о том, как точно узнать, когда душа покидает тело в первую очередь? В конце концов, многие люди были объявлены клинически мёртвыми даже с передовым, современным медицинским оборудованием, только чтобы вернуться к жизни позже, а в некоторых гипотермических случаях - даже долгое время спустя, что привело к популярному выражению, используемому медицинскими работниками: "Фактически ты не умер, пока ты тёплый".



В таких случаях душа уходит, а затем возвращается? Или она остаётся, что понять, как всё будет развиваться дальше?



Что касается Макдугалла, то он определил момент смерти, или, точнее, момент, когда душа покидает тело, как "последний вздох, хотя у людей с вялым темпераментом она может оставаться в теле в течение полной минуты".



Как вы можете себе представить, эксперименты Макдугалла на людях никогда не повторялись по этическим причинам.



Тем не менее, другие пытались провести такие же эксперименты на различных животных со смешанными результатами. Результаты одного исследования показали, что у мышей, по-видимому, также нет души. Любопытно, что, по крайней мере, в ходе одного эксперимента, опубликованного в Journal of Scientific Exploration в 2001 году, было установлено, что семь взрослых овец, принимавших участие в исследовании, необъяснимым образом набрали вес на короткий промежуток времени (1-6 секунд) после остановки сердца, после чего он снова вернулся к норме. Что было причиной, неизвестно.



Вернёмся к эксперименту Макдугалла. Большинство считают, что причиной колебаний веса было не совсем точное оборудование или, возможно, то, что тело испытуемого могло немного сдвинуться после смерти.



Что касается Макдугалла, то он никогда не пытался повторить эксперимент, вместо этого сосредоточив своё внимание на попытке найти способ сфотографировать душу в момент смерти с помощью рентгеновских лучей. Сам Макдугалл покинул мир в 1920 году в возрасте 54 лет, не сделав никакого прогресса и не оказав существенного влияния на научный мир.



Тем не менее, результаты его эксперимента живут по сей день, заставляя некоторых людей верит, что человеческая душа весит 21 грамм.

