Финансовая независимость в отношениях: отрывок из книги известного блогера

В издательстве "Альпина Паблишер" вышла книга популярного российского финансового блогера, журналиста и финансового консультанта Светланы Шишкиной @sveta_economy "Любить. Считать. Как построить крепкие и здоровые отношения на основе финансовой независимости".

На примерах из реальной жизни автор объясняет, почему финансовая независимость - основа прочных и здоровых отношений, как женщина может достичь финансовой безопасности и почему это важно сделать, как грамотно инвестировать и научиться долгосрочному планированию, что нужно знать о вопросах наследования и бракоразводных процессах, как защитить свои права и как повести себя в сложной ситуации, связанной с финансами.

Мы публикуем отрывок из книги, в котором Светлана рассказывает о принципах здоровых отношений, построенных на материальной независимости.

1. Имей свои деньги

Пусть у тебя всегда будет личная подушка безопасности. Не на черный день. Просто на всякий случай. Если все будет хорошо, ты найдешь, куда их потратить. А в сложной ситуации они спасут семью или лично тебя.

2. Имей собственный источник дохода

Профессиональная реализация - важная (хотя и не важнейшая) часть жизни человека. Иметь профессию, уметь зарабатывать деньги - жизненно важно для женщины. Твой муж будет уважать тебя за это. В ваших отношениях не будет места манипуляциям. Ты будешь материально независима. У тебя не будет страха остаться без денег. Никто не сможет шантажировать тебя тем, что оставит без средств к существованию, и диктовать, как себя вести. Это путь к равноправному партнерству.

3. Создай свою группу поддержки

Многие женщины вынуждены терпеть недостойное поведение мужа, потому что боятся остаться одни. Друзья, подруги, близкий круг - те, кто будет с тобой всегда, даже когда ты расстанешься с партнером. Если у человека есть личный круг общения, он никогда не будет одинок. А значит, сможет построить отношения, в которых не будет места болезненной привязанности. Не станет поддерживать разрушающую его связь из страха одиночества.

4. Думай наперед

Принимая решение о покупке вещей, думай не только о том, что приобретаешь, но и о тех возможностях, которые теряешь. Любая покупка - это отказ от покупки чего-то еще, возможно, более важного и полезного. Взвешивай плюсы и минусы. Это удержит тебя от неразумных трат. Планируй доходы и расходы на год, пять, десять и двадцать лет вперед. Включай в свой личный финансовый план долгосрочные цели: создание пенсионного капитала, построение финансовой безопасности семьи. Не забывай о себе и своих интересах. Обеспечить себе благополучную старость важнее, чем купить квартиру для каждого ребенка. Они сами разберутся, особенно если ты избавишь их от необходимости содержать тебя на пенсии.

5. Будь честна с собой и с партнером

Не стесняйся говорить с партнером о деньгах, обсуждать ваши финансовые планы, договариваться о стратегии поведения на годы вперед. Сохраняй справедливое распределение ресурсов в семье. В здоровых отношениях нет места корысти любой из сторон. Однако нет ничего стыдного в том, чтобы подписать брачный контракт. Или защитить свои материальные интересы, выделив личное имущество из массы совместно нажитого. Будь справедлива и честна, но помни о себе.

Glamour.ru