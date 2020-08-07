Секретный стелс-вертолёт впервые показали на фото

Американское издание The Drive опубликовало фотографию неизвестного происхождения, на которой изображён вертолёт, предположительно являющийся загадочной стелс-модификацией Sikorsky UH-60 Black Hawk, доработанной с целью снижения радиолокационной заметности.

О существовании малозаметного "Чёрного ястреба" давно ходили слухи, но Пентагон никогда официально не подтверждал наличие у американского спецназа подобных вертолётов, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

В мае 2011 года стелс-модификация Black Hawk, предположительно, была использована Силами специальных операций США при ликвидации "террориста номер один" Усамы бен Ладена в Пакистане в ходе операции "Копьё Нептуна". Один из вертолётов зацепил при посадке стену здания и разбился, а при эвакуации спецназовцы взорвали вертолёт. Хвостовая балка, впрочем, уцелела, а её фотографии просочились в прессу.

Как выглядит остальная часть вертолёта, до сих пор оставалось загадкой. Правда, хвостовая балка "Чёрного ястреба" с опубликованной фотографии всё-таки отличается - она скорее напоминает хвост обычного UH-60 Black Hawk. Тем не менее, вертолёт имеет явные признаки снижения радиолокационной заметности: у него экранированы воздухозаборники и выхлопные патрубки, а кожух втулки несущего винта и носовая часть приобрели более угловатые формы.

В операции "Копьё Нептуна" в Пакистане, по имеющимся данным, участвовали вертолёты, созданные на основе "спецназовской" модификации MH-60, а вертолёт на снимке скорее похож на версию для радиоэлектронной борьбы EH-60. По мнению The Drive, этот образец является промежуточным звеном между проектом стелс-вертолёта на базе Black Hawk 1978 года и машинами образца 2011 года. Возможно, это отдельный проект для радиоэлектронной борьбы.