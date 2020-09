Геймеры назвали самые ожидаемые игры осени 2020 года

Аналитическая фирма Nielsen опубликовала результаты опроса более 6000 геймеров, в котором они назвали самые ожидаемые игры осени 2020 года. Опрос проводился с 12 июля по 15 августа среди поклонников видеоигр возрастом от 7 от 54 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, среди мультиплатформенных тайтлов первое место заняла Marvel's Avengers, кооперативная игра от Square Enix. Второе место - за Call of Duty: Black Ops Cold War, которая в этом году была представлена в конце августа. Также игроки сильнее всего ждут Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Valhalla, FIFA 21, NBA 2K21, Crash Bandicoot 4: It's About Time, Star Wars: Squadrons и Planet Coaster: Console Edition.

На PC игроки больше всего предвкушают World of Warcraft: Shadowland, Crusader Kings 3 (вышла 1 сентября), Baldur's Gate 3 и Serious Sam 4. Владельцы Xbox делают ставку на CrossFireX и Halo: Infinite, однако дата релиза последней была смещена с осени 2020 года на 2021 год.

Будущие владельцы PlayStation 5 сильнее всего ждут Gran Turismo 7, Demon's Souls и 13 Sentinels: Aegis Rim. Обладатели PlayStation 4 также хотят скорее увидеть западный релиз 13 Sentinels: Aegis Rim.

Девять из десяти американских геймеров считают, что новые игры должны стоить менее $60, следует из опроса, проведенного по заказу портала G2A в конце августа. 59% респондентов считают, что игры стали "слишком дорогими" и более $60 долларов за одну единицу - это "несправедливая цена". Полную стоимость за новый тайтл готовы платить лишь 17%.