Авторы «Гриффинов» вместе с властями США выпустили спецэпизод о вакцинации

Трёхминутный эпизод "Гриффинов" стал частью кампании по вакцинации в Америке под названием It's Up To You от некоммерческой группы Ad Council. Об этом пишет The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

В этом выпуске Питер Гриффин сидит в прививочном пункте и сомневается, стоит ли ему вакцинироваться: он не знает, как действует вакцина, а также называет "глупой" и "не нужной".

Определиться с выбором ему решили помочь малыш Стьюи и пёс Брайан: они уменьшились и попали внутрь организма Питера. Там они рассказали, как работает вакцина, как антитела справляются с вирусом, почему после неё ненадолго становится плохо и почему вакцинироваться необходимо всем на планете.

"Вакцинами пользуются уже много лет. Например, они помогли победить эпидемию оспы. Благодаря им не нужно думать и переживать о многих болезнях. Вакцина от коронавируса успешно прошла лабораторные испытания во всём мире. Она помогает нам не только не заболеть, но и не заразить окружающих. Так мы сможем остановить быстрое распространение коронавируса. Чем быстрее мы вакцинируемся, тем раньше сможем делать то, что любим!", - речь Стьюи про вакцинацию из специального эпизода.

В серии также пошутили над видео актрисы Галь Гадот, которая запустила во время карантина в 2020 году флешмоб - звёзды пели песню Джона Леннона Imagine и поддерживали людей, сидящих дома во время локдауна во всём мире. Стьюи призвал скорее вакцинироваться, чтобы это снова не повторилось. После этого Питер Гриффин изменил своё решение и попросил поставить вакцину.

Специальный эпизод зрители увидели перед премьерой 20 сезона "Гриффинов". Генеральный директор Ad Council Лиза Шерман отметила, что такое партнёрство с создателем мультсериала Сетом Макфарлейном поможет укрепить веру у населения в прививки от коронавируса.

Продюсеры и шоураннеры "Гриффинов" Рис Аппель и Алек Салкин поблагодарили эпидемиологов, которые помогли им написать сценарий.

"Поскольку миллионы американцев всё ещё сомневаются в том, надо ли вакцинироваться, важно, чтобы были умные, весёлые и информативные сообщения, которые рассказывают о вакцинации", - сказала генеральный директор Ad Council Лиза Шерман

"Гриффины" - американский комедийный мультсериал, созданный Сетом Макфарлейном в 1999 году и ставший культовым в стране. Сейчас у мультсериала 20 сезонов, которые насчитывают 375 серий. В центре сюжета - жизнь типичной семьи Гриффинов из США: Питера, его жены Лоис, их детей Криса, Мэг, малыша Стьюи и их говорящей собаки Брайана.

Сериал 16 раз номинировали на премию "Эмми", он взял статуэтку четыре раза.