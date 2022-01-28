В России создан уникальный нейроимплант для возвращения зрения

О прорывных достижениях российских специалистов заговорил весь мир. Ученые разработали технологию, которая поможет видеть сотням тысяч слепым. И результаты экспериментов поражают - зрительный нейроимплант позволяет уверенно различать силуэты предметов и людей, понимать их расположение в пространстве. Как работает технология? Подробности - передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Важнейшая операция

Примат находится в глубоком наркозе, его сердце бьется стабильно, но вырывается из груди лишь людей, которые его окружили. Исход операции слишком важен: в случае успеха она в буквальном смысле изменит взгляд на мир у всего человечества.

Для нейрохирурга с почти 20-летним стажем - это первая подобная операция, когда под скальпелем в качестве пациента находится обезьяна, которой вживляют в мозг электронный чип. Целая команда медиков, ветеринаров, ученых и программистов готовилась к этому несколько лет.

Российская технология в перспективе поможет вернуть зрение не только тем, кто его потерял, но даже тем, кто с рождения живет в темноте. Для этого создали прибор "Элвис", производное от electronic vision, то есть "электронное зрение". Он состоит из трех частей. Нейроимплант, который станет третьим оком, вживляется в мозг. Благодаря обручу с камерой, который цепляется на голову, пациент может видеть. Также в комплекте находится мини-компьютер, который обрабатывает картинку. Выходит не дополненная реальность, а самая что ни на есть настоящая, но только цифровая.

Контурное зрение

"Пока ни в одной стране мира нет еще зарегистрированного зрительного нейроимпланта. Нам хотелось бы в самое ближайшее время сделать еще серию экспериментов с участием нескольких обезьян. Это будут уже более сложные эксперименты, там мы будем тренировать животных, различать разные объекты с участием нейроимпланта", - рассказал руководитель лаборатории "Сенсор-Тех" Денис Кулешов.

Ученые называют это контурным зрением. Пациент видит слабые, но узнаваемые очертания. Картинка не сравнима даже с камерами на первых мобильных, но ведь когда-то мы и не мечтали, что снимать видео на смартфон можно будет в 4К-разрешении. Компьютерный взгляд находится в стадии разработки, с каждым годом его обещают улучшать. Обладателем первой модели стал десятилетний Павиан из питомника НИИ медицинской приматологии в Сочи, он здесь родился и вырос.

Каково быть единственным питомником в мире, в котором обитает обезьяна-киборг?

"Непривычные ощущения, привыкаем!" - отвечает замдиректора по научной работе НИИ медицинской приматологии Джина Карал-оглы.