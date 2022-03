Найден грибок, сдерживающий полчища бешеных муравьев

Американские биологи из Техасского университета в Остине выяснили, что определенный вид грибка может эффективно уничтожать колонии так называемых бешеных муравьев Рэсберри, не принося вреда другим местным видам. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бешеные муравьи Nylanderia fulva - это инвазивный вид муравьев, в последние годы создающий большие проблемы в ряде американских штатов. С ними не удается бороться обычными методами - муравьиные приманки не срабатывают, "супермуравьи" нечувствительны к распространенным типам пестицидов, и к тому же их колониям дополнительную устойчивость придает наличие сразу нескольких муравьиных королев. Nylanderia fulva легко вытесняют местных насекомых, в том числе огненных муравьев, и нападают на мелких животных - могут задушить цыпленка или ослепить кролика. По какой-то причине их привлекает электрическое оборудование - они могут перегрызть изоляцию на проводах, устроив короткое замыкание. Эти муравьи желтовато-коричневого окраса распространились из Южной Америки, а свое название получили из-за непредсказуемых движений и в честь Тома Рэсберри из службы контроля за насекомыми, который впервые заговорил о связанных с ними проблемах в 2002 году.

Теперь исследователи из Техаса продемонстрировали, как против этих муравьев можно использовать встречающийся в природе грибок-микроспоридию Microsporidia nylanderiae. Патогены микроспоридий обычно захватывают жировые клетки насекомого, превращая его в споровую фабрику. Эдвард Лебрун и Роб Плауз, восемь лет назад изучавшие муравьев, собранных во Флориде, заметили, что у некоторых из них раздут живот от спор нового для науки вида грибков. Неясно, откуда взялся этот грибок, возможно, он также распространился из первоначального ареала обитания этих муравьев в Южной Америке или же перешел от других насекомых. Позже Лебрун и его коллеги обнаружили патоген в 15 местных популяциях бешеных муравьев по всему Техасу, причем каждая популяция, содержавшая такой патоген, заметно сократилась, а 62% таких популяций полностью исчезли.

Исследователи наблюдали похожие симптомы у огненных муравьев, зараженных другими видами микроспоридий, захватывающих жировые клетки муравья и производящих все большее количество спор. Однако микроспоридии, поражающие бешеных муравьев, были чем-то совершенно новым, и это позволяет предположить, что ими можно целенаправленно заражать лишь этих муравьев, не затрагивая другие виды. Новое "биологическое оружие" против муравьев планируют испытать ближайшей весной на самых пострадавших от их нашествия территориях в Техасе.