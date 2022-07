Врач назвала лучший овощ для здоровья печени

Для того, чтобы сохранить печень здоровой, необходимо не только отказаться от жирной пищи и вредных привычек, стоит включить в рацион брокколи, сообщила порталу Eat This, Not That врач-диетолог Лорен Манакер, передает Day.Az.

Благодаря антиоксидантным веществам, употребление брокколи способно ускорить выведение вредных веществ из печени, нормализовать работу органа и снизить развитие в нем воспалительных процессов.

"Брокколи может поддерживать здоровье печени с помощью природных соединений, включая дииндолилметан и глюкорафанин. Эти вещества, связаны с противораковыми свойствами и поддерживают естественный процесс детоксикации", - рассказала Манакер.

Подобные антиоксидантные вещества также содержатся в других видах капусты - цветной и белокочанной. Диетолог рекомендует употреблять ее в свежем виде.