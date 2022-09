Разработан новый метод для определения происхождения жизни на планетах

Ученые из Университета Алабамы разработали новый метод для определения происхождения жизни на Земле, который также может использоваться и на других планетах. Выводы исследования описаны в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Для этого специалисты использовали мощный микроскоп, позволяющий выявить кристаллы, созданные некоторыми бактериями. Этот аппарат способен увеличить изучаемые образцы до размера, который в тысячу раз меньше человеческого волоса. Кроме того, они использовали атомно-зондовую томографию, что позволило отличить эти структуры от тех, что образуются в результате геологического процесса.

В результате эксперимента ученые успешно протестировали образцы со следами магнитотактических бактерий (МТБ), образующих внутри себя магнитные кристаллы для выравнивания с магнитным полем Земли. Когда эти бактерии погибают, кристаллы остаются. По мнению авторов работы, этот способ позволит находить примитивные формы жизни на других планетах.