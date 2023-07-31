Японец потратил $14 тысяч, чтобы превратиться в собаку породы колли

Житель Японии потратил более $14 тыс., чтобы сшить гигантский костюм собаки породы колли, и вышел в нем на свою первую публичную прогулку. Об этом сообщает NY Post.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, блогер из Японии, известный в сети под ником Toкo, опубликовал в своем канале на YouTube видеоролик с прогулки, на котором он в костюме гигантской собаки резвится на лужайке, катается по земле и играет в мяч от пинг-понга. Рассказывая о своем необычном хобби подписчикам, японец признался, что мечтал стать животным с самого детства и выбрал колли из-за незначительной разницы в размерах между этой породой и человеком. Костюм колли для Токо изготовила компания Zeppet. В компании отметили, что на его создание ушло 40 дней, и он стоил 2 миллиона иен ($14161).

"Ты помнишь свои детские сны? Вы хотите быть героем или волшебником. Помню, я написал в школьном выпускном альбоме, что хочу быть собакой и гулять на улице", - рассказал блогер в ролике.

Несмотря на популярность в сети, Токо скрывает свои необычные наклонности от большинства друзей и близких.

"Я редко рассказываю об этом своим друзьям, потому что боюсь, что они сочтут меня странным. Некоторые мои близкие были очень удивлены, узнав, что я стал животным. Но больше всего я не хочу, чтобы о моих увлечениях узнали люди, с которыми я работаю", - уточнил он.