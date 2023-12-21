Космический аппарат прислал новый снимок поверхности Марса

Космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter прислал новый снимок поверхности Марса, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

18 августа 2023 года орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) запечатлел неровные линии, образовавшиеся на поверхности Марса из-за постепенного перемещения льда. Поверхностные отложения льда в основном ограничены полярными шапками Марса, однако эти узоры появляются во многих неполярных регионах планеты.



Когда лед течет вниз по склону, камни и почва вырываются из окружающего ландшафта и перемещаются по поверхности текучего льда. Этот процесс, занимающий, возможно, тысячи лет или дольше, создает сеть линейных узоров, которые раскрывают историю движения льда.



MRO изучает Марс с 2006 года. Его приборы анализируют минералы, ищут подземные воды, отслеживают, сколько пыли и воды распределено в атмосфере, и ежедневно отслеживают глобальную погоду. Эти исследования направлены на выявление залежей минералов, которые могли образовываться в воде в течение длительных периодов времени, поиск свидетельств береговых линий древних морей и озер и анализ отложений.

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