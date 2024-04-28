https://news.day.az/unusual/1655815.html В Индонезии засняли НЛО, скрывающийся в океане - ВИДЕО
В Индонезии засняли НЛО, скрывающийся в океане - ВИДЕО
В Индонезии засняли на камеру медленное падение необычного объекта.
Как передает Day.Az, видео кадры распространились в соцсети "Х", на которых видно, что НЛО скрылся в океане.
Отмечается, что подобное явление уже происходило.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
Индонезия - 21 мая 2021 г.
Индонезия - 14 апреля 2024 г.
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