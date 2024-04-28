В Индонезии засняли НЛО, скрывающийся в океане

В Индонезии засняли на камеру медленное падение необычного объекта.

Как передает Day.Az, видео кадры распространились в соцсети "Х", на которых видно, что НЛО скрылся в океане. 

Отмечается, что подобное явление уже происходило.

Представляем вашему вниманию эти кадры:

Индонезия - 21 мая 2021 г.

Индонезия - 14 апреля 2024 г.