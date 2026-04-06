Женщина нашла во время ремонта дома загадочный сейф

Жительница Великобритании по имени Люси нашла загадочный сейф в доме, построенном в Георгианскую эпоху. Об этом она рассказала в TikTok-видео, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Люси уже несколько месяцев занимается ремонтом старого фермерского дома, который достался ей от бабушки. В марте 2026 года она обнаружила сейф в стене. Женщина никак не могла открыть его. Ключ к сейфу нашел ее отец.

Внутри сейфа оказалось множество старинных вещей: столовые приборы, письма, конверты и фоторамка. Люси обратила внимание на серебряную ложку, которая была изготовлена в честь коронации Георга VI и его супруги Елизаветы в 1937 году. Также она отдельно сняла свидетельство о браке, скрепленное восковой печатью, и буклет о предоставлении свадебных услуг, датированный 4 февраля 1961 года.